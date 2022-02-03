Salihli emniyete yeni komiser yardımcısı

İstanbul için uyarı! Yarın akşama kadar sürecek!

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesi Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri İsmail Gülsen göreve başladı.

Salihli Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı İsmail Çakır’ın Manisa Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne atanmasının ardından, boşalan göreve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı İsmail Gülsen atandı. Komiser Yardımcısı Gülsen, görevine başladı.

İlk görev yerinin Salihli olduğunu belirten Gülsen, ilçede önemli çalışmalara imza atmak istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.