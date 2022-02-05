Kompresörle hava basılan kamyon lastiği patladı; tamirci büyük panik yaşadı

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, lastikçiye değişim için getirilen kamyon lastiği, hava basılırken patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, tamirci Celal İvdi'nin (35) panik yaşadığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Turgutlu ilçesi ManisaTurgutlu kavşağında meydana geldi. Lastik tamircisi Celal İvdi, değişim için tamirhaneye getirilen yeni kamyon lastiğini eskisiyle değiştirdikten sonra, kompresörle hava basmaya başladı. Bu sırada lastik, gürültüyle patladı. Lastik yerden yaklaşık 1 metre yükseğe fırlarken, İvdi, büyük korku yaşadı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı anlatan Celal İvdi, "Dün, öğle saatlerinde değiştirilmek üzere 4 adet sıfır kaplama geldi. Lastiği taktım, şişirdiğim anda lastik bomba gibi patladı. Kendimi son anda geri atarak, kurtardım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-02-05 14:46:51



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