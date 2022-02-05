Fırından hırsızlık güvenlik kamerasında

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, bir fırına kapısını zorlayarak giren şüpheli, çekmecedeki toplam 3 bin TL parayı çaldı. O anlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, yakalanan şüpheli tutuklandı.
Adnan Menderes Caddesi'ndeki fırına önceki gün saat 02.57'de gelen 1 kişi, kapıyı tornavidayla zorlayarak içeri girdi. Şüpheli, bir süre içerde keşif yaptıktan sonra çekmede, bir torba içinde bulunan toplam 3 bin TL'yi çalıp, kaçtı. Sabah durumu fark eden iş yeri sahibi Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verip, şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis, iş yeri ve çevresindeki 17 güvenlik kamerasındaki toplam 51 saatlik görüntü kaydını tek tek izleyip, şüphelinin Mesut S., olduğunu belirledi.
TORNAVİDASINI UNUTTUĞU İŞ YERİNE GERİ DÖNMÜŞ
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli Mesut S.'nin fırının kapısını zorlayarak açmakta kullandığı tornavidayı hırsızlığın ardından unuttuğu, daha sonra dönüp aldıktan sonra tekrar çıktığı belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis Mesut S.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut S., tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR
2022-02-05 20:16:17
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