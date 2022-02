Pankreas kanseri Aygül pes etmedi, 2 kez Türkiye şampiyonu oldu

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, pankreas kanseri olduğu halde sporu ve öğrencilerini bırakmayan Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş (36), ilk kez katıldığı 30'uncu Yıl Spor Toto Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda masterler kategorisinde 'çift kızlar' ve 'miks kızlar'da yarışarak, 2 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Yunusemre ilçesinde yaşayan Aygül Aydoğmuş, 10 yaşında badminton sporuna başlayıp, lise ve üniversitede de devam etti. 2007 yılında antrenörlüğe başlayan Aydoğmuş, 2015'te milli takım antrenörlüğüne seçildi. 6 yıldır Badminton Milli Takımı'nın antrenörlüğünü sürdüren Aydoğmuş, geçen sene Şubat ayında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Bu süreçte pes etmeyen Aydoğmuş, ağırlaşan hastalığına rağmen sporcularını çalıştırmaya devam etti. Milli takıma oyuncu yetiştiren Aydoğmuş, ayrıca 27-30 Ocak 2022'de Antalya'da düzenlenen 30'uncu Yıl Spor Toto Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda masterler kategorisinde 'çift kızlar' ve 'miks kızlar'da yarışarak, aynı turnuvada 2 defa Türkiye şampiyonu oldu.

'SPOR OLMAZSA HAYATA HİÇ TUTUNAMAYACAĞIM'

Hastalığının ilerlemesine rağmen aldığı başarı ile gururlandığını dile getiren Aygül Aydoğmuş, "İlaçlarıma ve aynı zamanda kontrollerime devam ediyor ve sporla ayakta kalmaya çalışıyorum. Normal sporculardaki efor ile bendeki aynı olmuyor. Daha yorucu oluyor. Daha çok dişimi sıkmam gerekiyor. Her seferinde dayan diyorum ve kendimi motive ediyorum. Belki spor olmazsa hayata hiç tutunamayacağım. Sporla zinde kalıyorum. Hedef koyuyorum. Başarmak için uğraşıyorum. Devam ediyor ve her seferinde üzerine koyuyorsun. Sağlam ile hasta insanı eşitlemeye çalışıyorsun. Zorlamadan beslenmeme dikkat ederek, yavaş yavaş kendimi aktive ediyorum. Haziran ayında ameliyat olacağım" dedi.

'HİÇBİR ŞEYDEN VAZGEÇMEDİM'

Çocuklar için motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Aydoğmuş, "Turnuvada aldığım başarı ile ayrı bir gurur yaşadım. Spordan başka bir şeyi kafaya takmadığımdan başarımı gördüm. Aynı yolda, öğrenci yetiştirmeye devam ediyor ve örnek olmaya devam ediyorum. Hasta bir insan olarak zor bir duygu ama güzel de. Herkesten daha çok acı ve ağrı çekiyorsun ama o çocukların güler yüzü içtiğim ilaçlardan daha iyi geliyor. Bu nedenle öğrencilerime anne, hoca, arkadaş olmaya çalışıyorum. Sonuçta madalyaları rafa koyduğumuzda bir yıl sonra kimse hatırlamıyor. Çünkü her tekrarını yapıyoruz. Önemli olan doğru ve düzgün bir bireyi topluma yetiştirmek. İyi bir kişiliğin madalyadan daha değerli olduğunu bilerek, çocuklarımıza bunu aşılıyoruz. Onlar için ideal bir örneğim. Hasta olduğum halde hiçbir şeyden vazgeçmedim. Çocuklar için motivasyon kaynağı olarak azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

