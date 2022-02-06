Pankreas kanseri Aygül pes etmedi, 2 kez Türkiye şampiyonu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pankreas kanseri Aygül pes etmedi, 2 kez Türkiye şampiyonu oldu

DHA

Pankreas kanseri Aygül pes etmedi, 2 kez Türkiye şampiyonu oldu


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, pankreas kanseri olduğu halde sporu ve öğrencilerini bırakmayan Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş (36), ilk kez katıldığı 30'uncu Yıl Spor Toto Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda masterler kategorisinde 'çift kızlar' ve 'miks kızlar'da yarışarak, 2 kez Türkiye şampiyonu oldu.
Yunusemre ilçesinde yaşayan Aygül Aydoğmuş, 10 yaşında badminton sporuna başlayıp, lise ve üniversitede de devam etti. 2007 yılında antrenörlüğe başlayan Aydoğmuş, 2015'te milli takım antrenörlüğüne seçildi. 6 yıldır Badminton Milli Takımı'nın antrenörlüğünü sürdüren Aydoğmuş, geçen sene Şubat ayında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Bu süreçte pes etmeyen Aydoğmuş, ağırlaşan hastalığına rağmen sporcularını çalıştırmaya devam etti. Milli takıma oyuncu yetiştiren Aydoğmuş, ayrıca 27-30 Ocak 2022'de Antalya'da düzenlenen 30'uncu Yıl Spor Toto Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda masterler kategorisinde 'çift kızlar' ve 'miks kızlar'da yarışarak, aynı turnuvada 2 defa Türkiye şampiyonu oldu.
'SPOR OLMAZSA HAYATA HİÇ TUTUNAMAYACAĞIM'
Hastalığının ilerlemesine rağmen aldığı başarı ile gururlandığını dile getiren Aygül Aydoğmuş, "İlaçlarıma ve aynı zamanda kontrollerime devam ediyor ve sporla ayakta kalmaya çalışıyorum. Normal sporculardaki efor ile bendeki aynı olmuyor. Daha yorucu oluyor. Daha çok dişimi sıkmam gerekiyor. Her seferinde dayan diyorum ve kendimi motive ediyorum. Belki spor olmazsa hayata hiç tutunamayacağım. Sporla zinde kalıyorum. Hedef koyuyorum. Başarmak için uğraşıyorum. Devam ediyor ve her seferinde üzerine koyuyorsun. Sağlam ile hasta insanı eşitlemeye çalışıyorsun. Zorlamadan beslenmeme dikkat ederek, yavaş yavaş kendimi aktive ediyorum. Haziran ayında ameliyat olacağım" dedi.
'HİÇBİR ŞEYDEN VAZGEÇMEDİM'
Çocuklar için motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Aydoğmuş, "Turnuvada aldığım başarı ile ayrı bir gurur yaşadım. Spordan başka bir şeyi kafaya takmadığımdan başarımı gördüm. Aynı yolda, öğrenci yetiştirmeye devam ediyor ve örnek olmaya devam ediyorum. Hasta bir insan olarak zor bir duygu ama güzel de. Herkesten daha çok acı ve ağrı çekiyorsun ama o çocukların güler yüzü içtiğim ilaçlardan daha iyi geliyor. Bu nedenle öğrencilerime anne, hoca, arkadaş olmaya çalışıyorum. Sonuçta madalyaları rafa koyduğumuzda bir yıl sonra kimse hatırlamıyor. Çünkü her tekrarını yapıyoruz. Önemli olan doğru ve düzgün bir bireyi topluma yetiştirmek. İyi bir kişiliğin madalyadan daha değerli olduğunu bilerek, çocuklarımıza bunu aşılıyoruz. Onlar için ideal bir örneğim. Hasta olduğum halde hiçbir şeyden vazgeçmedim. Çocuklar için motivasyon kaynağı olarak azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-02-06 10:25:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüsüyle çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünü 500 metre sürükledi, aracı bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Minibüsüyle çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünü ...
Fırından hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Fırından hırsızlık güvenlik kamerasında
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 - Tarsus İdman Yurdu: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 - Tarsus İdman Yurdu: 2
Manisa Eğitim-Bir-Sen’den ‘Vefa’ buluşması
YEREL HABERLER Manisa Eğitim-Bir-Sen’den ‘Vefa’ buluşması
Akhisarspor - Tarsus İdmanyurdu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Tarsus İdmanyurdu (FOTOĞRAFLAR)
Kompresörle hava basılan kamyon lastiği patladı; tamirci büyük panik yaşadı
YEREL HABERLER Kompresörle hava basılan kamyon lastiği patladı; ...
Akhisarspor - Tarsus İdman Yurdu: 1-2
YEREL HABERLER Akhisarspor - Tarsus İdman Yurdu: 1-2
Manisa'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı
Selendi'de 'Eğitimde 2. dönem toplantısı' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Selendi'de 'Eğitimde 2. dönem toplantısı' ...
AK Parti'li Aydemir: "2021 yılında 165 milyar TL'lik vergiden vazgeçtik"
YEREL HABERLER AK Parti'li Aydemir: "2021 yılında 165 milyar TL'lik ...
Turgutluspor evinde Bodrumspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Turgutluspor evinde Bodrumspor'la oynayacak
Manisa FK, Erzurum deplasmanında
YEREL HABERLER Manisa FK, Erzurum deplasmanında
Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
YEREL HABERLER Kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı polise ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa’da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Manisa’da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi
Başkan Akın 3 mahallede vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akın 3 mahallede vatandaşlarla buluştu
Yunusemre Belediyespor ikinci devreye hazır
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor ikinci devreye hazır
Salihli Kızılay’da Cüneyt Musal güven tazeledi
YEREL HABERLER Salihli Kızılay’da Cüneyt Musal güven tazeledi
MASKİ’den dere yataklarında yağış mesaisi
YEREL HABERLER MASKİ’den dere yataklarında yağış mesaisi
Kula İlçe Emniyet'ten uyuşturucuya geçit yok Kula'da durdurulan araçta 61 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Kula İlçe Emniyet'ten uyuşturucuya geçit yok Kula'da ...
Turgutlu Belediyesinden kandil simidi ikramı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden kandil simidi ikramı
Teknik Direktör Gülay: "Bodrumspor karşısına mental ve fiziksel olarak hazır halde çıkacağız"
YEREL HABERLER Teknik Direktör Gülay: "Bodrumspor karşısına mental ...
Yunusemre’de çocuk şenliği dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Yunusemre’de çocuk şenliği dolu dolu geçti
Çiftçilerin çalınan malzemelerini jandarma buldu
YEREL HABERLER Çiftçilerin çalınan malzemelerini jandarma buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.