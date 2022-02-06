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Barış Manço vefatının 23.yılında Şehzadeler’de anıldı

İHA

Şehzadeler Belediyesi vefatının 23. yılında Barış Manço'yu anma gecesi düzenledi.

Barış Manço vefatının 23.yılında Şehzadeler’de anıldı

Şehzadeler Belediyesi vefatının 23. yılında Barış Manço’yu anma gecesi düzenledi.
Kültür ve sanata her zaman büyük destek veren Şehzadeler Belediyesi, vefatının 23. yılında Barış Manço’yu anma gecesi gerçekleştirdi. Türkiye’de sadece seslerini enstrüman olarak kullanan tanınmış topluluklarından olan "SesVerSus Acapella Topluluğu", Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen gecede Barış Manço severlere seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Programa, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. SesVerSus Acapella Topluluğu, tüm Türkiye’nin çok sevdiği Barış Manço’nun unutulmaz eserlerini seslendirdi. Söylenen şarkılara salonu dolduran misafirler hep birlikte eşlik ettiler. SesVerSus üyeleri salonda bulunan tüm çocukları sahneye davet ederek, Barış Manço’nun "Arkadaşım Eşek" şarkısını çocuklarla birlikte seslendirdiler. Gecenin sonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sahneye çıkarak sanatçılara çiçek ve hediye takdim etti.
Şehzadeler Belediyesi olarak 7’den 77’ye tüm Türkiye’nin kalbinde taht kurmuş olan Barış Manço’yu ve onun şarkılarını gelecek nesillere aktarmak için bu tür kültürel etkinleri her yıl düzenlediklerini ifade eden Başkan Çelik, “Biz Şehzadeler Belediyesi olarak tüm Türkiye’nin gönlünde ayrı bir yeri olan Barış Manço ağabeyimizi gelecek nesillerimize anlatmak için bu tür etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu gece burada SesVerSus Acapella topluluğu gerçekten de bizlere çok güzel bir gece yaşattılar. Tüm sanatçı kardeşlerime bu güzel sahne performansları nedeni ile çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha merhum Barış Manço’yu vefatının 23.yılında rahmetle anıyorum” dedi.

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