Otomobil tali yoldan çıkan tıra çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, tali yoldan geri geri çıkan tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Soma'nın Kozanlı Mahallesi Kınık Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (35) yönetiminde Soma istikametine doğru seyir halinde olan 45 ADT 866 plakalı Volkswagen marka otomobil, tali yoldan geri geri çıkmakta olan 06 CUM 791 plakalı tırın arka lastiğine çarptı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil servise bildirmesi ile olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından S.B.'nin cansız bedeni Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.