Turgutluspor - Bodrumspor: 0-2

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), Ömer Lütfi Aydın (xx), Servet Bozkurt (xx)
TURGUTLUSPOR: Fatih (x) Emre Keskin (xx), Emre Aksit (x) (Dk. 46 Hamit x), Yiğit (x) (Dk. 79 Okan), Ahmet (x), Haşim (x), Mutlu (xx), Hakan (x) (Dk. 59 Berat x), Erkan (x) (Dk. 35 Serhat x), Alper (x) (Dk. 46 Burak x), Sinan (x)
BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) Süleyman Özdamar (xxx), Üzeyir (xx), Onur (xxx), Bahadır (xxx) (Dk. 60 Erdem xx), Erkan (xx) (Dk. 85 Halil İbrahim), Yekta (xx) (Dk. 60 Burhan xx), Samet (xxx), Süleyman Güneş (xx) (Dk. 80 Apti Mert), Berk İsmail (xx) (Dk. 79 Celal), Cenk (xxx)
GOLLER: Dk. 34 Bahadır, Dk. 70 Erdem (Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Sinan, Yiğit, Mutlu (Turgutluspor), Cenk, Halil İbrahim (Bodrumspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanarak adını Play-Off potasına yazdıran Bodrumspor, Ege derbisinde konuk olduğu Turgutluspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Konuk yeşil-beyazlılar müsabakanın 34'üncü dakikasında Bahadır'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Bodrumspor, 70'inci dakikada bu kez Erdem'le golü buldu: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bodrumspor zirve yarışında kritik bir galibiyet daha aldı. Turgutluspor ise kötü gidişatına son veremedi. Bu sonuçla galibiyet hasretini 6 maça çıkaran kırmızı-siyahlılar 23 puanda kalarak düşme hattına bir adım daha yaklaştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2022-02-06 15:02:24
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