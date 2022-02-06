MASKİ’den Muradiye’de altyapı çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde mevcut kollektör hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle başladığı yenileme çalışmasında son aşamaya gelindi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye ve Karaali Mahallesi arasından geçen mevcut kollektör hattını sağlıklaştırmak ve uygun bir şekilde deplase edilmesini sağlamak için başladığı yenileme işinde son aşamalara gelindi. Muradiye ve Karaali Mahallesi arasında yatay delgi işi ile çelik boru içerisinden geçirilerek hat sayesinde daha sağlıklı bir yapıya imza atıldı. Çalışmayı Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de, çalışmayı teknik personeli ile birlikte yerinde inceledi.

Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, “Sağlıklı altyapılar inşa etmek için ilimiz genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizin adeta kılcal damarı durumunda bulunan altyapılarımızı sağlıklı bir şekilde işletmek en büyük görevimiz. Yıllar önce döşenen ekonomik ömrünü doldurmuş kollektör hattını yenilememiz ve yeni yapılaşma nedeniyle güzergahını da değiştirmemiz gerekiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün daha yaşanabilir bir Manisa hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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