TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 - Bodrumspor: 2

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Turgutluspor, evinde ağırladığı Bodrumspor'a 20 mağlup oldu.



Stat: 7 Eylül

Hakemler: Süleyman Bahadır xx, Ömer Lütfü Aydın xx, Servet Bozkurt xx

Turgutluspor: Fatih x, Emre x, Mutlu x, Hakan x (Berat dk. 59 x), Nuri x (Hamit dk. 46 x), Yiğit x (Okan dk. 79 x), Erkan x (Serhat dk. 35 x), Ahmet x, Haşim Arda x, Alper x (Burak dk. 46 x), Sinan x

Bodrumspor: Ali xx, Erkan xx (Halil dk. 85 ?), Süleyman Özdamar xx, Yekta xx (Burhan dk. 60 xx), Samet xx, Berk xx (Celal dk. 79 x), Süleyman Güneş xx (Apti Mert dk. 79 xx), Üzeyir xx, Onur xx, Bahadır xxx (Erdem dk. 60 xxx), Cenk xx

Goller: Bahadır (dk. 34), Erdem (dk. 74) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Sinan, Yiğit, Mutlu (Turgutluspor), Cenk, Halil (Bodrumspor)

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