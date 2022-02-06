Evde çıkan yangında mahsur kalan felçli kadın kurtarıldı

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde,tek katlı evde çıkan yangında mahsur kalan felçli bir kadın kurtarıldı.

Yangın, bugün saat 19.15 sıralarında Derbent Mahallesi Mehtap Sokak´ta bulunan Sedat ve Hüseyin Dönmez´e ait tek katlı müstakil evde çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan ve felçli olduğu öğrenilen Fadime Dönmez kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, Fadime Dönmez ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fadime Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfayi ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-02-06 21:16:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.