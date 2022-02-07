Ahmet Çalık, Salihli’de unutulmadı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına Manisa’nın Salihli ilçesinde U10 futbol turnuvası düzenlenirken turnuvanın şampiyonu Manisa Futbol Kulübü oldu.

Salihli Anka Spor Kulübü tarafından trafik kazasında hayatını kaybeden milli ve Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık ansına U10 futbol turnuvası düzenlendi. Salihli Belediyesinin katkılarıyla İsmail Doğan Erdinç Stadı’nda gerçekleştirilen turnuvaya Manisa FK, Manisa Yıldızspor, Turgutlu Selvilitepe, Akhisar Yıldırım, Salihli Anka, Salihlispor, Poyraz FK ve Salihli Belediyespor olmak üzere 8 takım katıldı.

Dostluk ve centilmenliğin ön plana çıktığı turnuvanın finalinde Salihli Anka’yı penaltı atışları sonucu yenmeyi başaran Manisa FK, Ahmet Çalık Turnuvası’nın şampiyonu oldu. Şampiyon Manisa FK’nın kupasını Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz verirken, turnuvaya katılan sporculara madalya verildi.

Manisa FK’nın birinci olduğu turnuvada, 2. Salihli Anka, 3. Akhisar Yıldırım, 4. Poyraz FK oldu.

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