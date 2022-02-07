Manisa'da tütün alımlarına başlandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2021 yılı tütün alımlarına başlanırken tütünlere 35 TL baş fiyat verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2021 yılı tütün alımlarına başlandı. Sarıgöl ve çevresinde tütün yetiştirilen tütünler için 2021 yılı 25 TL baş fiyat verildi. Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel kapalı tuhafiye pazarında başlanan alımlarda ekspertizler tarafından tütünler değerlendirildi. Tütün eksperleri üreticilere ücretlerin 10 gün içerisinde yatırılacağını söyledi.

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