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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı

İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan yaralılardan sürücü C.K. ile S.M.K. ve V.T. hastaneye kaldırıldı. Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.M.K. ve V.T. taburcu edilirken C.K.'nin tedavisine devam ediliyor.
C.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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