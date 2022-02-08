AK Parti Yunusemre'de istişare toplantısı

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’nın başkanlığında Yunusemre İlçe Teşkilatı, mahalle yönetimi ve sandık başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatı, mahalle yönetimleri ve sandık başkanları istişare ve eğitim toplantısı düzenledi. Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, mahalle yönetimleri, sandık başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, “Pandeminin bizlere de olumsuz yansımaları oldu. Dünya çok zor durumda. Ama buna rağmen asgari ücretten sosyal yardımlara kadar devletin elindeki imkânlar ile bu süreci buraya getirdik. İnşallah bu sıkıntıları MayısHaziran gibi en aza indireceğiz. Dışarda ve içeride ülkemiz üzerine oynanmak istenen oyunu görüyoruz. Hepsinin hedefi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığından düşsün, isterse memleket düşsün umurlarında bile değil. Kimin kimlerle beraber olduğunu unutmayacağız. Sizler bizim sandık ve mahalle başkanlarımız olarak hepimizden stratejik bir görev yapıyorsunuz. Siz sandıklarımıza sahip çıkıp gereğini yaptığınız zaman buraya güzel bir manşet atılır. Eksiğimiz, hatamız vardır. Ama bu ekibin hainliği yoktur. Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Tayyip Erdoğan’a küsmek yok. Darılmak yok. Cumhurbaşkanımızın arkasında kapı gibi duracağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak sandık bazlı seçim çalışması ile bütün Manisalılara ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden İl Başkanı Salih Hızlı, önümüzdeki süreç için disiplinli bir çalışma stratejisi belirlediklerini söyledi. Başkan Hızlı, “Türkiye geldiği nokta itibariyle kendisi ile yarışan bir ülkedir. Biz de teşkilatlar olarak artık göz kararı işler yapmıyoruz. Daha planlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bizim 3 bin 669 tane sandığımız ve bin 89 mahallemiz var. Bu sandıklarımızın 524 tanesi Yunusemre’mizde bulunuyor. Sayısal olarak çok önemli bir ilçemiz. Sizlerin soruları ve görüşleri bizler için çok önemli. Sandık bazlı çalışmaya büyük önem veriyoruz. İnşallah bu çalışma ile bütün mahallelerimizde vatandaşlarımızın hepsine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de 2023 hedefi için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Manisa’nın pilot il olarak seçildiği sandık bazlı seçim çalışmasında başarılı olacağımıza inanıyorum. 2023 hedefi için önümüzde bir buçuk yıl gibi bir süre var. Bu sürede mahalle yönetimlerimiz ve sandık başkanlarımız çalışmalarını sürdürecek. Bu seçim stratejisi ile başarılı olacağımıza inanıyorum. Çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği olan tüm partililerimize teşekkür ediyorum” dedi. 2023 yılında düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir beka konusu olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, belediye olarak projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Başkan Çerçi ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “2023 yılı Haziran ayında bir genel seçim var ülkemizde. Hep beraber o seçime hazırlanacağız. Türkiye’nin bekası için çok önemli bir seçim. İşimiz çok. Yolumuz uzun. Bu, çocuklarımızın geleceğini etkileyecek bir seçim. Belediye olarak biz de projelerimizi hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Projelerimiz önümüzde. Her iki ayda bir yeni bir projeye başlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

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