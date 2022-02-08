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Canan'ın katiline müebbet hapis cezası

DHA

Canan'ın katiline müebbet hapis cezası


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Canan Çeviren'i (42) tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne (45), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar, "Bu karar bizim için tatmin edici bir karar değil. Ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz" dedi.
Olay, 11 Aralık 2020 akşamı Yunusemre ilçesi, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, eşinden boşanan 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Aralarında gönül ilişki olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada İnne, yanında getirdiği tabancayla Çeviren'e doğrultup ateşledi. Karnından vurulan Çeviren yaşamını yitirdi. Olayın ardından polise teslim olan Ferhat İnne tutuklandı. Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 20 Ocak'taki duruşmasında mütalaasını veren savcı, suçun tasarlayarak işlendiğine dair unsurların oluşmadığını belirterek, İnne'ye müebbet hapis cezası verilmesini istedi.
`18 SANİYE KONUŞMUŞ, ATEŞ ETMİŞTİR´
Davanın bugün görülen karar duruşmasına sanık Ferhat İnne, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Canan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Son sözü sorulan Ferhat İnne, ağlayarak "Çok pişmanım. Adalete güveniyorum. Tanışmamızdan itibaren Canan, evli olduğumu biliyordu. Sürekli eşimden boşanmamı istiyordu. Kasten öldürmedim. Öldürmek kastıyla ateş etmedim. Öldürmek istesem alnından vururdum, burada olmaktan çok utanıyorum" dedi.
Çeviren ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, sanığın suçu tasarlayarak işlediğini düşündüklerini belirterek "Olay yerine yanında iki silah ve pasaportla gitmiştir. Olayın kamera görüntülerinde de görüldüğü gibi 18 saniye konuşmuş, ardından ateş etmiştir. Cezasında indirim yapılmamasını istiyoruz" diye konuştu.
Savcı, bir önceki duruşmadaki mütalaasını tekrarladı. Mahkeme heyeti de kararını açıklayıp, İnne'ye müebbet hapis cezası verdi.
'İSTİNAF YOLUNA GİDECEĞİZ'
Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini beklediklerini ifade eden Canan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar, "Bu karar bizim için tatmin edici bir karar değil. Ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Bu şekilde caydırıcı olmadığı sürece, bu cinayetler devam edecek. Sanık, iki silahını aldı cepheye gider gibi geldi ve masum bir kadını öldürdü. Vurduktan sonra erken müdahale etseydi, ablam yaşıyor olacaktı. Bu adalet midir?" diye konuştu.
Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi ise, "Kasten öldürmeden müebbet hapis cezası verildi. Herhangi bir tahrik ve iyi hal indiriminin uygulanmaması bizim için sevindirici. Bu suçun tasarlayarak işlendiğine inanıyoruz. Bunun için istinaf yoluna gideceğiz. Sanık ağırlaştırılmış müebbet alana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-02-08 14:16:18

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