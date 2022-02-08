Yürüme güçlüğü çeken vatandaşın akülü araç sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yürüme güçlüğü çeken vatandaşın akülü araç sevinci

İHA

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonucu hayırseverlerin katkısı ile Hüseyin Örgen akülü aracına kavuştu.

Yürüme güçlüğü çeken vatandaşın akülü araç sevinci

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonucu hayırseverlerin katkısı ile Hüseyin Örgen akülü aracına kavuştu.
Manisa’da yaşayan ve ayaklarında sorunlar nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Hüseyin Örgen ihtiyaç duyduğu akülü aracına kavuştu. Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonucu harekete geçen hayırseverler akülü aracın alınması konusunda destek sağladı. Alınan akülü araç iki ayağında yürüme güçlüğü bulunan Örgen’e Manisa Valiliği önünde aracı teslim edildi, aracın kullanımı hakkında bilgi verildi. Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ile hayırseverlere teşekkür eden Hüseyin Örgen Cumhuriyet meydanında tur attıktan sonra akülü aracı ile evine gitti.
Çok duygulandığını ifade eden Hüseyin Örgen, “Çok güzel, hangi kardeşimiz bu arabayı bana almalarında yardımcı olduysa Allah onlardan bin kere razı olsun. Allah zeval vermesin inşallah. Çok güzel kelimeler konuşmak isterim ama şu anda aklıma gelen bu. Gerçekten de yani, memnunum yani. Sağ olsun Vali Beyimiz çok ilgilendi. Osman kardeşim ilgilendi, arkadaşların vesilesiyle oldu bu. Çok sıkıntı çektik ayağımdan o yönde Allah razı olsun” dedi.
Örgen’in rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğini belirten Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen “Bir akşam Hüseyin amca ile karşılaştık. Tabi biraz sıkıntıları vardı ayağından özellikle. Ulaşım sağlayamadığından ve çeşitli sıkıntılarından bahsetti. Biz öncelikle ısınma gibi problemlerini hallettikten sonra kendinin engelli olduğunu fark ettik ayaklarından, yürümekte güçlük çekiyor. Bunun içinde bir arabaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Derhal dostlarla hayırseverlerle iletişime geçtik bunu ben sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Oradaki dostlar sağ olsunlar hemen destek sağladılar fazlasıyla, ilgili arkadaşın satış firma hesabına gönderdiler. Oradan arabasını hemen aldık teslim ettik. İnşallah bundan sonra ulaşım sıkıntısı çekmeyecek, diğer ihtiyaçları içinde yanında olacağız. Ben özellikle hayırsever dostlara çok teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de badem yetiştiriciliği gelişiyor
YEREL HABERLER Türkiye'de badem yetiştiriciliği gelişiyor
Başkan Çelik yeni projesi için HAKDEM yöneticilerinin fikrini aldı
YEREL HABERLER Başkan Çelik yeni projesi için HAKDEM yöneticilerinin ...
Canan'ın katiline müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Canan'ın katiline müebbet hapis cezası
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Şehzadeler Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi için imzalar atıldı Şehzadeler Belediyesinden 16 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER Şehzadeler Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi ...
Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç Salihli'ye sevk edildi
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç Salihli'ye ...
Almanya'da staj yapan Sarıgöllü öğrenciler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Almanya'da staj yapan Sarıgöllü öğrenciler ...
Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis cezası Canan Çeviren’in kardeşi Serpil Çınar: "Sanki cepheye gider gibi iki silahını da yanında götürmüş"
YEREL HABERLER Canan Çeviren cinayetinde indirimsiz müebbet hapis ...
Soma Belediyesinde en düşük maaş 5 bin 432 TL oldu Hizmet-İş Sendikası ile Soma Belediyesi arasında ek protokol
YEREL HABERLER Soma Belediyesinde en düşük maaş 5 bin 432 TL ...
AK Parti Yunusemre'de istişare toplantısı
YEREL HABERLER AK Parti Yunusemre'de istişare toplantısı
Somaspor'un konuğu Adıyaman FK
YEREL HABERLER Somaspor'un konuğu Adıyaman FK
Turgutlu’da bıçaklı kavga: 1’i ağır, 2 yaralı
YEREL HABERLER Turgutlu’da bıçaklı kavga: 1’i ağır, 2 yaralı
Manisalı judocular Sakarya'da madalyaları topladı
YEREL HABERLER Manisalı judocular Sakarya'da madalyaları topladı
Kula Bölge Trafik Amiri Erhan Ünsel göreve başladı
YEREL HABERLER Kula Bölge Trafik Amiri Erhan Ünsel göreve başladı
Sobadan çıkan dumanlar zehirledi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sobadan çıkan dumanlar zehirledi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 
Manisa’da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Manisa’nın yeşiline bin 110 ağaçlık katkı daha yapılacak
YEREL HABERLER Manisa’nın yeşiline bin 110 ağaçlık katkı daha ...
Turgutlu Belediyesinden Aşağıbozkır Mahallesine mini spor sahası
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden Aşağıbozkır Mahallesine mini ...
Adalet Bakanlığından Manisa Büyükşehir’e ziyaret
YEREL HABERLER Adalet Bakanlığından Manisa Büyükşehir’e ziyaret
TURBELDAK Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüşünü tamamladı
YEREL HABERLER TURBELDAK Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüşünü ...
Dünya Hafızlar Haftası'nın bu yılki teması 'Dijital Çağda Hafızlar'
YEREL HABERLER Dünya Hafızlar Haftası'nın bu yılki teması 'Dijital ...
Manisa için kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Manisa için kuvvetli rüzgar uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.