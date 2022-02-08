Manisa'da porselen sanatla can buldu Solmayan Çiçekler Sergisi Yunus Emre Millet Çarşısı'nda açıldı

TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Soğuk Porselen Kursu öğrencilerinin hazırladığı eserler, Yunus Emre Millet Çarşısı’nda görücüye çıktı.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Soğuk Porselen Kursu öğrencilerinin eserlerinden oluşan ‘Solmayan Çiçekler Sergisi Yunus Emre Millet Çarşısı’nda açıldı. Serginin açılışına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, Basın İlan Kurumu İl Müdürü İdris Cirit, Yunusemre Halk Eğitim Müdürü Ayşen Oğuz, birim müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta davetlilere seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Merkezimizde soğuk porselen eğitimi alan kursiyerlerimizin birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Kursiyerlerimizin başarıları bizleri de çok mutlu ediyor. Solmayan Çiçekler Sergimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de sergide yer alan birbirinden güzel eserlerin hanımların başarısını ortaya koyduğunu ifade etti. Vali Karadeniz, konuşmasında, “Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, işin ne kadar profesyonel şekilde yapıldığını gösteriyor. Rengarenk, birbirinden güzel eserler bu sergide vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. Etkinliğin düzenlenmesinde ve bu kursların hayata geçmesinde büyük emeği bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken; protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi. Kursiyerlerin eserleri vatandaşlardan tam not aldı. Sergi, 14 Şubat Pazartesi gününe kadar gezilebilecek, alışveriş yapılabilecek.

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