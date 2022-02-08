Eğitimi tamamlayan basın mensupları sertifikalarını aldı

Yunusemre Belediyesi ve Basın İlan Kurumu (BİK) işbirliği ile Manisa’da Resmi İlan ve Reklam yayınlama hakkına sahip gazete temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen "Yerel Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi ve Dijitalleşme Eğitimi" sona erdi. Eğitimi tamamlayan basın mensuplarına sertifikaları verildi.

Yunusemre Belediyesi ve Basın İlan Kurumu tarafından Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda "Yerel Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi ve Dijitalleşme Eğitimi" verildi. İki gün süren eğitimde BİK Kurumsal İletişim Müşaviri Cihat Zafer Demirel Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi’ni, BİK Kurumsal İletişim Müdürü Türker Çeltik ise Yerel Medyada Dijitalleşme’yi anlattı. Eğitim sonunda sertifika töreni yapıldı. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, BİK Manisa Şube Müdürü İdris Cirit, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, Yunusemre Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Musa Dirik katıldı. Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve BİK Manisa Şube Müdürü İdris Cirit, basının önemine dikkat çekerek eğitimin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Sertifika töreninin ardından BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ve gazeteciler, Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde bulunan İrfan Meclisi’nde bir araya geldi.

Proje hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Burası bir kültür kompleksi… Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği doğayla iç içe bir proje. Şehrimize güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye olarak geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Yunus Emre Kültür Parkı’nı Manisa’ya kazandıran Başkan Çerçi ve ekibini kutlayan BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise Başkan Çerçi’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Duran, burada yaptığı açıklamada, “Yunus Emre Kültür Parkı gerçekten çok güzel. İrfan Meclisi, müzesi ve kenti tepeden gören manzarasıyla hayranlık uyandırıcı. Başkan Çerçi ve ekibi kente güzel bir eser kazandırmış” dedi.

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