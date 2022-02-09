“Sevgi Yollarındaki işgallerin kalkmasını vatandaş istedi”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Büyükşehir Zabıta ekiplerinin Şehzadeler ilçesindeki sevgi yollarında işgaliyelere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Palabıyık, “vatandaşlarımızdan aldığımız yoğun şikayetler, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/110 sayılı kararı, İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın raporu ile birlikte kanun ve yönetmelikler doğrultusunda zabıtamız, bu caddelerde ve sokaklarda asli görevini yerine getirmeye çalışmıştır” dedi.

Son zamanlarda kaldırım işgalleri ve sevgi yollarındaki suiistimallere karşı Büyükşehir zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların propaganda malzemesi yapılmaya çalışıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, “Bizler sesimizi çıkarmayıp, işimizi yapmaya çalıştıkça, birileri bizleri esnafımıza karşıymış gibi göstermeye çalışıyor ve bunu fırsat bilip, seslerini yükseltiyorlar. Kaldırım işgalleriyle ilgili sınırlamaların fazlaca aşıldığı, kadınların, engelli vatandaşlarımızın ve bebek arabalı annelerin rahatlıkla hareket edemediği yönünde çok sayıda şikayet aldık. Bu şikayetlere seyyar satıcılar da dahil. Bunun yanı sıra ambulans, itfaiye ve asayiş gibi konularda oluşabilecek olumsuzluklar kapsamında şehrimizde birçok sevgi yolunda ve önemli caddelerde itfaiyemiz bir rapor hazırladı. Bu raporda olabilecek acil bir durumda işgaliye nedeniyle can ve mal kayıplarının oluşabileceği ortaya çıktı. Ekrandaki fotoğraflarda da bu işgalleri görüyorsunuz. Buralardaki işgallerin, olabilecek acil olaylarda 112 acil müdahale aracı ambulans, itfaiye ve polis araçlarının sokaklara girişlerini ve hareket kabiliyetini engellediği de görüldü. İtfaiyemizce hazırlanan raporda söz konusu cadde ve sokaklarda bulunan işletmelere ait sabit veya seyyar tenteler, tanıtım raketleri, seyyar satıcılar ve motosikletlerle hareket imkanının fazlaca kısıtlandığı belirlendi” dedi.



“Çalışma, kanun ve yönetmelikler kapsamında yapıldı”

Büyükşehir zabıta ekiplerinin kanun ve yönetmeliklere göre hareket ettiğini vurgulayan Palabıyık, “Özetle, vatandaşlarımızdan aldığımız yoğun şikayetler, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/110 sayılı kararı, İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın raporu ile birlikte kanun ve yönetmelikler doğrultusunda zabıtamız, bu caddelerde ve sokaklarda asli görevini yerine getirmeye çalışmıştır. Tüm bunların yanında 8 metrelik sokağa 7 metrelik tente çeken, sokak aydınlatmalarını dahi kapatacak kadar işgaliyeyi suiistimal eden, ağaçları keserek tente yapmak suretiyle zarar verenleri de gördük. Şehrimizin merkezinde oldukça kötü bir görüntüye dönüşen bu işgallere göz yummamız, mümkün değildi. O nedenle kanun ve yönetmelikler kapsamında çalışma başlatıldı” dedi.



“Hepimizin ortak sorunu”

Konunun siyasi malzeme yapılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Başkanvekili Mehmet Palabıyık, “Bakın Değerli Arkadaşlar! 35 kişinin sesi gür çıkıyor diye 100 binlerin sesine kulak tıkayamayız. Bir kadın vatandaşımız, bu şehrin herhangi bir sokağında rahat yürüyemiyorsa, bir engelli kardeşimiz bu şehrin herhangi bir kaldırımında, sokağında rahat hareket edemiyorsa, bir annemiz çocuğunu taşıdığı bebek arabasıyla yola inmek zorunda kalıp hayatını tehlikeye atıyorsa, bu hepimizin ortak sorunudur. Bunun, siyasi bir malzeme yapılması kabul edilemez. Şehzadeler Belediyemizle de her zaman istişare içindeyiz. Bildiğiniz gibi daha önce Ulucami’nin üst kısmında kalan Spil yolundaki kaçak ve ruhsatsız yapıları da Şehzadeler Belediyemiz işbirliği ile kaldırıldı” diye konuştu.



“Olumlu dönüşler aldık”

Tek amaçlarının Manisa’yı yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu da sözlerine ekleyen Palabıyık, şunları söyledi: “Bu şehri modern, yaşanabilir ve nefes alınabilir bir kent yapmak hepimizin tek amacı. O açıdan kimse konuyu farklı mecralara çekmeye, bizleri esnafa karşıymışız gibi göstermeye kalkmasın. Kaldı ki yaptığımız bu çalışmaların bizlere çok sayıda olumlu geri dönüşü de oldu. Çok sayıda esnafımız ve vatandaşımızdan teşekkür ve olumlu dönüşler aldık. Takdir edersiniz ki, herkesi memnun etmek mümkün değil. Ancak herkesin bildiği gibi, doğru bir tanedir, o da demokrasi gereği çoğunluğun sesine kulak vermektir.”

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