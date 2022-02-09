Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla kırsal 10 mahallede bazı yollar, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışma yürütüyor.
Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde dün gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy, Yunusdere, Ören, Kabaçınar, Güney, Kayrak, Dağyeniköy ve Gökgedik mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı. TurgutluÖdemiş yolu Bozkır Mahallesi'nden itibaren TurgutluBayındır yolu da Çatalköprü Mahallesi'nden itibaren ulaşıma kapandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri ise yol açma çalışmalarına devam etti. Yetkililer, sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı uyardı.
ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU
Öte yandan Turgutlu ilçesinin Hacıisalar ve Karaköy mahalleleri arasında elektrik kesintisi oldu. Elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin, arızanın giderilmesi için çalışma başlattığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-02-09 12:05:20
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