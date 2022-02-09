Tarladaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü Manisa'da silahla boğazından vurulan bir kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarım arazisinde tartıştığı kişi tarafından boğazından silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli'nin Barbaros Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde Mehmet Türk ile H.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.E., tabancayla Mehmet Türk'e ateş etti. Boğazından yaralanan Mehmet Türk kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Mehmet Türk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri H.E.'yi gözaltına alırken, suç aleti tabanca ise bölgedeki bir su kuyusunda bulundu.

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