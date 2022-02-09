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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de sporculara psikolojik performans eğitimi

İHA

Salihli’de sporculara psikolojik performans eğitimi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile belediye işbirliğinde düzenlenen seminerde sporculara psikolojik performans eğitimi verildi.
Salihli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda “Sporda Motivasyon ve Psikolojik Performansı Arttırma” semineri düzenlendi. Salihli’deki spor kulüpleri, sporcular, antrenörler ve ailelerin katıldığı seminere konuşmacı olarak Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğünde görevli spor psikoloğu Esra Şanlı Korkmaz katıldı.
Psikolog Korkmaz, “Sporcularda günümüzde önemli sorunlardan biri kilo kontrolüdür. Gerek sakatlıklar, gerekse müsabakalara verilen aralar; sporcuların kilo alımlarına neden olmaktadır. Bu durum sporcuyu hem estetik hem de sporda başarı yönünden etkilemektedir. Sporcular hızla kilo vermeye çalışmakta ve bu yöntemler onları hem fiziksel hem de ruhsal olarak oldukça etkiler ve çeşitli psikolojik sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır” dedi.
Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ise “Spor ve kişilik arasındaki karşılıklı etkileşimin temel araştırma konularını kişilik özelliklerinin spora katılım ve spor başarısını belirleyici rolü ile spor ve egzersizin kişilik gelişimindeki etkisi oluşturmaktadır. Bizlerde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Salihli Belediyesi işbirliğinde 'Sporda Motivasyon ve Psikolojik Performansı Arttırma' konulu seminer düzenledik. Seminerimize katılarak sporcularımızı eğitim veren spor psikoloğu Esra Şanlı Korkmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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