Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  

DHA

Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  


Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, bir şüphelide tarihi eser olduğu ve satmaya çalıştığı istihbaratını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi'nde oturan Y.E.'nin (52) evinde çok sayıda tarihi eser olduğu, Manisa ve çevre illerde müşteri arayışı içerisinde olduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine şüpheli Y.E.'nin evine baskın yapıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda Y.E.'nin evinde ve 45 SA 9648 plakalı otomobilinde arama yapan jandarma ekipleri, Lidyalılar dönemine ait olduğu değerlendirilen 43x70 santimetre boyutunda lahit kilit taşı, 50x50 santimetre boyutunda 2 lahit kapak taşı, 105 santimetre boyutunda 3 parçadan oluşan Arapça yazı ile 1288 yıl ibareli mezar taşı, 45 santimetre boyunda sivri dipli küp, 25 santimetre boyutunda boyunda 2 kulplu küp, yaprak desen işlemeli 18 santimetre çapında lahit başlığı, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen ahşap sedef işlemeli tek kırma tüfek ve süngü ele geçirdi. Y.E. gözaltına alınırken, tarihi eserlerin ise Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Y.E.'nin ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2022-02-10 01:00:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  
YEREL HABERLER Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  
Manisa'da tarihi eser operasyonu; çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da tarihi eser operasyonu; çok sayıda tarihi ...
MASKİ Su rezervlerinin durumunu DSİ ile paylaştı
YEREL HABERLER MASKİ Su rezervlerinin durumunu DSİ ile paylaştı
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Adıyaman FK: 3
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Adıyaman FK: 3
Salihli’de sporculara psikolojik performans eğitimi
YEREL HABERLER Salihli’de sporculara psikolojik performans eğitimi
Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa verildi
YEREL HABERLER Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa ...
Manisa CBÜ’de Rektör Ataç 2021 yılını değerlendirdi, yeni projeleri anlattı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç: "Bizim çocuklarımız her şeyi yapabilecek kabiliyete sahip, tek beklentileri onlara güvenmemiz" “Bugüne kadar yaptığımız test sayısı 800 binin üzerinde” “İstifa edip ayrılan, görevini bırakan bir hekim kitlemiz yok” “Yarım kalan Onkoloji Hastanesini 2022 yılı ortalarında hizmete sunacağız” “Şu an tedarik zincirimizde de bir sorun yaşamıyoruz”
YEREL HABERLER Manisa CBÜ’de Rektör Ataç 2021 yılını değerlendirdi, ...
Cinayet şüphelisi saklandığı su kuyusunda yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi saklandığı su kuyusunda yakalandı
Cinayet şüphelisi saklandığı su kuyusunda yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi saklandığı su kuyusunda yakalandı
Esnaf Odası başkanlığına bir aday daha çıktı
YEREL HABERLER Esnaf Odası başkanlığına bir aday daha çıktı
Turgutlu Belediyesinin kar mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinin kar mesaisi devam ediyor
Somaspor - Adıyaman FK: 1-3 
YEREL HABERLER Somaspor - Adıyaman FK: 1-3 
Tarladaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü Manisa'da silahla boğazından vurulan bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tarladaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü Manisa'da ...
Manisa’da kahvehaneye kumar baskını
YEREL HABERLER Manisa’da kahvehaneye kumar baskını
Sağlık çalışanları haklarında iyileştirme istiyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları haklarında iyileştirme istiyor
İçilen her sigarada ömürden 12 dakika çalıyor
YEREL HABERLER İçilen her sigarada ömürden 12 dakika çalıyor
Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yeniden kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri ...
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Manisa’nın tarihi Şehzadeler ilçesindeki eski Manisa’nın kurulduğu 365 dönümlük alanda kentsel dönüşüm projesi 30 Nisan’da başlıyor Şehzadeler’deki Spil Dağı eteklerine kurulu 5 mahalleyi kapsayan projede hak sahiplerinden rekor bir muvaffakiyet sağlandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden ...
Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı
Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı
Turgutluspor'dan iki takviye
YEREL HABERLER Turgutluspor'dan iki takviye
Alzheimer hastası kadın yanarak öldü
YEREL HABERLER Alzheimer hastası kadın yanarak öldü
AK Parti'li Özkan, Kırkağaç’ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti'li Özkan, Kırkağaç’ta ziyaretlerde bulundu
“Sevgi Yollarındaki işgallerin kalkmasını vatandaş istedi”
YEREL HABERLER “Sevgi Yollarındaki işgallerin kalkmasını vatandaş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.