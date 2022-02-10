Vali Karadeniz Manisa Teknokent’te incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesini (TEKNOKENT) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz'in gerçekleştirdiği TEKNOKENT ziyaretine Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kıvanç Günhan ve Prof. Dr. Mustafa Kazaz ile birlikte TEKNOKENT Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş da eşlik etti.

Ziyarette Manisa TEKNOKENT Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, TEKNOKENT’te yürütülen güdümlü proje faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Vali Yaşar Karadeniz, sunum sonrasında Manisa TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren firmaları ofislerinde ziyaret ederek, firma yetkililerinden yapılan çalışmalar ve ticarileşme konusunda bilgiler aldı.

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