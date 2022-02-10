Türk Kızılay Manisa ve Yeşilay Manisa'dan 'Yeşilay Yanımda, Gönüllüler Sahada' projesi

Türk Kızılay Manisa Şubesi ve Yeşilay Manisa Şubesi arasında "Yeşilay Yanımda, Gönüllüler Sahada" projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

"Yeşilay Yanımda, Gönüllüler Sahada" temasıyla imzalanan protokol ile 60 gönüllüye, "Afetler ve korunma bilinci" ve "Afetlerde ilk yardım" eğitim semineri verilecek. Türk Kızılay Manisa Şubesi Gönüllü Merkezinde düzenlenen işbirliği protokolüne, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun ve Yeşilay Manisa Şube Başkanı Levent Akçalı katıldı.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Türk Kızılay ve Yeşilay Manisa Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile 60 gönüllüye "Afetler ve korunma bilinci" ve "Afetlerde ilk yardım" eğitim semineri verileceğini söyledi.

Dünya'da ve Türkiye'de her an bir afetin meydana geldiğini belirten Keresteci, "Yeşilay Manisa Şubesi ile imzaladığımız protokol ile gönüllülerimize 'Afetler ve korunma bilinci' ile 'Afetlerde ilk yardım' eğitim semineri verilecek. Bu eğitimlerle birlikte afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirerek, afet anlarında sahada vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun ise yaptığı açıklamada, Hilal kardeşliği ile proje amacının gençlerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve bu konuda farkındalığın arttırılması olduğunu söyledi.

Proje kapsamında, Yeşil Kitap Kahve'de genç gönüllüler için çeşitli etkinlikle düzenleyeceklerini belirten Fulcun, şunları söyledi: "Hilal kardeşliği ile amacımız, 'Yeşilay Yanımda, Gönüllüler Sahada' projesiyle afetlere karşı gönüllülerimizin bilgilendirilmesi ve bu konuda farkındalığın arttırılması. Bu proje ile iki güzide kurum, Türk Kızılay ve Yeşilay Manisa Şubeleri işbirliği yaparak projenin ilerlemesine katkı sağlayacaklardır. Projeyle birlikte, Yeşil Kitap Kahvemizde yapacağımız müzik dinletileri, söyleşiler, kitap ve sinema tahlil günleri yazar ve genç okur buluşmaları, diksiyon ve beden dili eğitimleri, dış ortamlarda doğa yürüyüşleri ve temizlik aktiviteleri, geleneksel bocce eğitim ve turnuvası şeklinde gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle gençlerimizi bir araya getirip, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklar konusunda çalışmalar yapacağız"

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