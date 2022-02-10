Yerli ve milli radar, ilk kez Manisa'da kullanıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli ve milli radar, ilk kez Manisa'da kullanıldı

DHA

Yerli ve milli radar, ilk kez Manisa'da kullanıldı


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, kritik görevler için cihaz ve sistemler sağlayan şirketin geliştirdiği Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS), ilk defa Manisa'da kullanılmaya başlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca Manisa-Menemen yolunda hem araç üzerinde hem de seyyar olarak kullanılan yerli ve milli radar ile aynı anda 4 şeritteki onlarca araç eş zamanlı takip edilebiliyor. 
Şirket mühendislerince yerli olarak geliştirilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi, ilk defa Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca kullanılmaya başlandı. Manisa-Menemen yolundaki trafik uygulama noktasında hem araç hem de seyyar olarak kurulan radar ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri, her bir araç için tespit edilebiliyor. Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan yerli ve milli radar ile aynı anda onlarca araç, 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlalleri ayrı ayrı oluşturabiliyor.
'TÜM ARAÇLARI TESPİT EDEBİLİYORUZ'
Yağmurlu, karlı ve sisli havada gecegündüz kullanılabilen radarın kendilerine kolaylık sağlayacağını belirten İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, "Yerli ve milli radarımızı ilk defa Jandarma Genel Komutanlığı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli radarımızı diğer radarlardan ayıran özelliği; diğer radarlarımız 1 aracı tespit ederken, bu radarımız 4 şeritli yollardaki tüm hız ihlali yapan araçları tespit edebiliyoruz. Gece görüşü için ayrı aparatlara ihtiyacımız vardı, yeni radarımızda gece görüşü bütünleştirildi. Radarımızı yağmurlu, karlı ve sisli havada gece ve gündüz kullanabiliyoruz. Hem araçta hem de seyyar olarak kullanabiliyoruz. 4 şeritli yollardaki tüm araçların hızını, cinsini ve hangi şeridi kullandıklarını bildirmesi bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı araçlarımızın yanında seyyar olarak kurmamız sürücülerde yakalanma duygusunu üst düzeye çıkaracaktır. Yerli ve milli olması bizi gururlandırıyor" diye konuştu.
Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süreyya Doğan da Manisa-Menemen yolu üzerindeki trafik uygulama noktasına gelerek, yerli ve milli radarda incelemelerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-02-10 15:20:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Kıvırcık Alaşehir'de esnaf ziyareti yaptı, vatandaşla buluştu
YEREL HABERLER AK Parti'li Kıvırcık Alaşehir'de esnaf ziyareti ...
Kontrolden çıkan araç Gediz'e uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç Gediz'e uçtu, sürücü yüzerek ...
Yerli ve milli hız tespit cihazı Manisa’da kullanılmaya başlandı Yıllarca yurt dışından tedarik edilen mobil hız tespit sistemi artık yerli ve milli Yeni sistem sayesinde 4 şertli bir yolda onlarca aracın aynı anda kural ihlalleri tespit edilebiliyor
YEREL HABERLER Yerli ve milli hız tespit cihazı Manisa’da ...
Türk Kızılay Manisa ve Yeşilay Manisa'dan 'Yeşilay Yanımda, Gönüllüler Sahada' projesi
YEREL HABERLER Türk Kızılay Manisa ve Yeşilay Manisa'dan 'Yeşilay ...
Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine devrildi: ...
Salihli’de tarım sektörü değerlendirildi
YEREL HABERLER Salihli’de tarım sektörü değerlendirildi
Şehzadeler, ‘E-İmar Sistemi’yle hayatı kolaylaştıracak
YEREL HABERLER Şehzadeler, ‘E-İmar Sistemi’yle hayatı ...
Somaspor'dan sert fren
YEREL HABERLER Somaspor'dan sert fren
Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Sarıgöllü çıraklar Almanya'da kursa katılacak
YEREL HABERLER Sarıgöllü çıraklar Almanya'da kursa katılacak
Vali Karadeniz Manisa Teknokent’te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Manisa Teknokent’te incelemelerde ...
Manisalı görme engelli judocular Aydın'da madalya hedefliyor
YEREL HABERLER Manisalı görme engelli judocular Aydın'da madalya ...
Başkan Çelik yarım asır aynı yastığa baş koyan çiftleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Çelik yarım asır aynı yastığa baş koyan ...
Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  
YEREL HABERLER Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  
Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  
YEREL HABERLER Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  
Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  
YEREL HABERLER Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  
Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  
YEREL HABERLER Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu  
Manisa'da tarihi eser operasyonu; çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da tarihi eser operasyonu; çok sayıda tarihi ...
MASKİ Su rezervlerinin durumunu DSİ ile paylaştı
YEREL HABERLER MASKİ Su rezervlerinin durumunu DSİ ile paylaştı
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Adıyaman FK: 3
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Adıyaman FK: 3
Salihli’de sporculara psikolojik performans eğitimi
YEREL HABERLER Salihli’de sporculara psikolojik performans eğitimi
Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa verildi
YEREL HABERLER Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı toprağa ...
Manisa CBÜ’de Rektör Ataç 2021 yılını değerlendirdi, yeni projeleri anlattı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç: "Bizim çocuklarımız her şeyi yapabilecek kabiliyete sahip, tek beklentileri onlara güvenmemiz" “Bugüne kadar yaptığımız test sayısı 800 binin üzerinde” “İstifa edip ayrılan, görevini bırakan bir hekim kitlemiz yok” “Yarım kalan Onkoloji Hastanesini 2022 yılı ortalarında hizmete sunacağız” “Şu an tedarik zincirimizde de bir sorun yaşamıyoruz”
YEREL HABERLER Manisa CBÜ’de Rektör Ataç 2021 yılını değerlendirdi, ...
Cinayet şüphelisi saklandığı su kuyusunda yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi saklandığı su kuyusunda yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.