Manisa’da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Taytan Mahalle Muhtarı Cafer Morbel ve mahalle sakinlerinden Hasan Aydoğan, SalihliKöprübaşı yolu kenarında yaralı bir kızıl şahin fark etti. Bitkin ve kanadından yaralı haldeki kızıl şahini yakalayan Morbel ve Aydoğan, yaralı şahini Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı kızıl şahin, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı tarafından ilk tedavisi yapıldı. Avcı, kızıl şahinin sağ kanadının kırık olduğunu söyledi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünde ilk tedavisi yapılan yaralı şahin daha sonra Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Şahinin tedavi edildikten sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.