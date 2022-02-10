Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı

Hizmetİş Sendikası Manisa Şubesi ile Sarıgöl Belediyesi Personel A.Ş. arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Sarıgöl Belediyesi Personel A.Ş.’de çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Hizmetİş Sendikası Manisa Şubesi ile Sarıgöl Belediyesi Personel A.Ş arasında imzalandı. İmza töreni sonrası konuşan Hizmetİş Manisa Şube Başkanı Okan Polat ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk sözleşmenin masada bitmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, imzalanan sözleşmenin çalışanlar için hayırlı olması dileklerini iletti. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Polat, görüşmeler sürecinde desteklerinden dolayı Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’a teşekkür etti.

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