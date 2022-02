Manisaspor Başkanı Atlı'dan taraftara çağrı

Türk futbolunun en önemli takımlarından biri olan ve yetiştirdiği futbolcularla her zaman gündeme gelen ve bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Manisaspor ikinci devrenin ilk maçını kendi evinde oynayacak. Karşılaşma öncesi Manisaspor Başkanı Ümit Atlı taraftarlara çağrıda bulunarak sahadaki genç futbolcuları yalnız bırakmamalarını istedi.

İkinci devrenin ilk maçı öncesi açıklamalarda bulunan Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, “Her türlü zorluğa rağmen ligin ilk yarısını 8 puanla tamamladık. Uzun süren devre arasını hazırlık maçları ile iyi geçirdik. İlk hafta takımımız BAY'dı. Artık Manisaspor'umuz sahaya çıkıyor. İlk maçımız olan Sivaslı Belediyespor maçını kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Bu maçta her zamankinden daha fazla taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Göreve geldiğimizden günden beri bizden desteğini esirgemeyen taraftarımızın bu maçta da tribünleri doldurmasını ve bu gençlere sahip çıkmalarını bekliyoruz. Onlara Manisa’da bir galibiyet borcumuz var. Konforlu bir stadımız, temiz koltuklarımız yok ama bizi yok sayanlara isyanımız var. Pasoligimiz, biletimiz yok ama siyah beyaza olan inancımız var. Devre arası transferlerimiz, yıldızlarımız yok ama yürekli on bir savaşçımız var. Büyük Manisaspor taraftarı. Gelin ve gerçek sevdanın sembolü marşlarınızı söyleyin yine." dedi.

Manisaspor 13 Şubat Pazar Günü saat 14.00'da Ertuğrul Dilek Tesislerinde Sivaslı Belediyespor ile ikinci devrenin ilk maçını oynayacak.

