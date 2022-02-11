Yunusemre'deki mekanlar kitapseverlerden büyük ilgi görüyor

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Millet Kıraathanesi, Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem, hafta içi 08.3023.00, hafta sonu 08.3017.30 saatleri arasında kitapseverleri ağırlıyor.

Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesi, Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde bulunan Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem yoğun ilgi görüyor. Hafta içi saat 08.30 23.00, hafta sonu 08.30 17.30 saatleri arasında kitapseverleri konuk ediyor. Öğrenciler, ödev yapmak, sınavlara hazırlanmak; kitapseverler de güncel yayınları takip etmek ya da kitap okumak için bu mekânları tercih ediyor. Kıraathane ve 2 merkezde her geçen gün kaynak sayısının arttırıldığına vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tüm kitapseverleri merkezlere davet etti.

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