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Yüzleri güldüren yıkım Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 5 mahalleyi kapsayan projede ilk yıkım gerçekleştirildi Büyük bir halk desteğini alan projede ilk yıkımı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik gerçekleştirdi

İHA

Yüzleri güldüren yıkım Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 5 mahalleyi kapsayan projede ilk yıkım gerçekleştirildi Büyük bir halk desteğini alan projede ilk yıkımı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik gerçekleştirdi

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 5 mahalleyi kapsayan projede ilk yıkım gerçekleştirildi. Yüzde 91’in üzerinde halk desteğiyle başlayan proje vatandaşların yüzünü güldürürken, ilk yıkım edilen duanın ardından iş makinesinin başına geçen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tarafından gerçekleştirildi.
Manisa’nın merkez ilçesi Şehzadeler’in 50 yıllık kanayan yarası olan Spil Dağı eteklerinde araçların bile geçmekte zorluk çektiği 365 dönümlük alanda bulunan 5 mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan proje tamamlandığında hem Şehzadeler’in hem de Manisa’nın çehresi değişmiş olacak. Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerinin bulunduğu 365 dönümlük alanda başlatılan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı İshak Çelebi ve Kocatepe mahallelerini kapsayacak ve proje kapsamında 605 konut ile 54 dükkan inşa edilecek. Proje, İshak Çelebi Mahallesi 2012. Sokak'ta bulunan 17 nolu evin yıkımıyla başladı.

“Hatıralarımıza bakıyoruz”
Çocukluğunun geçtiği anneannesine ait evin yıkımına katılan hak sahiplerinden Murat Şenseven, “Uzun yıllardan beri planlanan işler hayata geçiyor. Hayırlı olsun sadece bizim için değil tüm Manisa için. Güzel bir görünüme kavuşacak. Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik olmak üzere belediyemize teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Çocukluğumuzun geçtiği evdeyiz. Hatıralarımıza bakıyoruz. Artık ayakta duramayacak vaziyette, yıkılmış vaziyette. Artık yeni oluşumuna hazır inşallah” diyerek duygularını dile getirdi.

“İnsanca bir yaşama kavuşacaklar”
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise yaklaşık 7 buçuk yıldır üzerinde titizlikle çalıştıkları kentsel dönüşüm projesiyle 50 yıllık kanayan bir yarayı durduracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bugün ilk adımı atıyoruz. Hak sahipleriyle uzlaşma sürecimizi büyük bir titizlik ve şeffaflıkla yürüttük. 1. Etap projemizde 605 konut alma hakkı olan hak sahibi vatandaşımız vardı. Bunlardan 597 hak sahibimizle mutabakat sağlandı. Yüzde 91,5 ile bu bölgede yaşayan aziz hemşehrilerimiz projeye imza attı. 8 işyeri sahibinin de yüzde yüzüyle imza atıldı. 30 Nisan’a kadar bu alan boşaltılacak ve boşalan evlerin yıkımı yapılacak. 30 Nisan’dan sonra da TOKİ buraya yapılacak olan 605 konut ve 54 dükkanın ihale çalışmasını sürdürüyor. Sağlıksız yapılaşmanın, dar sokakların olduğu bu alanda yeni binalar yükselecek. Burada insanca yaşama imkanı bulamamış hak sahiplerimiz insanca rahat bir şekilde yaşayabilecekler” diye konuştu.

“Hak sahiplerinde büyük bir mutluluk ve sevinç var”
Manisa tarihinin en büyük, Türkiye’nin de en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Çelik, “Halka rağmen değil, süreci şeffaflıkla yürüttüğümüz, paydaşları bilgilendirdiğimiz, halkın desteğiyle hayata geçecek bir proje. Buraya çevik kuvvet polisleriyle gelmedik. Burada muhtarlarımız var, komşularımız var, mahalle sakinlerimiz var. Hak sahiplerimiz ilk kendi evlerinden başlanmasını istedi ama Murat Bey'in evine nasip oldu. Burada bir sevinç var. Burada yaşayan, yıllarca çile çeken, ambulansın giremediği, itfaiyenin gelemediği sokaklarda yaşam mücadelesi veren bütün hak sahiplerinde bugün büyük bir mutluluk ve sevinç var. Bugün bu mahallelerden, çıkmaz sokaklardan semaya, 'Allah hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Murat Kurum bakanımızdan, emeği geçenlerden razı olsun' duaları yükseliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sağ salim blokların temellerini atmayı, ardından da hak sahiplerinin bu modern konutlarda çaylarını, kahvelerini içebilmeyi hepimize nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Yıkıma katılan mahalle muhtarları da 50 yıllık kanayan bir yarayı çözüme kavuşturduğu için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve emeği geçenlere teşekkür etti.
AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ise şunları söyledi:
“Bu projenin en önemli noktası vatandaşların rızasını kazanarak şeffaf bir şekilde yürütülmesiydi. Onların rızasını kazanarak yüzde 90’ın üzerinde bir destek alınarak bu şekilde bir kentsel dönüşüm çalışmasının başlatılması bizi de memnun etti. Vatandaşın memnun olması bizim memnun olmamız demektir. Vatandaşlarımızın bu güzel konutlarda oturduğunu da Rabbim bizlere görmeyi nasip etsin.”
Yapılan duanın ardından iş makinesinin başına geçen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, şehrin çehresini değiştirecek olan projede ilk yıkımı başlattı. 30 Nisan tarihine kadar boşaltılan her binanın yıkımının gerçekleştirileceği ve yeni binaların yapımına başlanmasından sonra 2 sene içinde hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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