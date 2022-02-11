Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa’da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa’da başladı

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen 20212022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı.

Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa’da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen 20212022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı.
Müsabakalar, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisiyle saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından müsabakalar başladı.
Açılışa Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Daire Başkanlığı gözlemcisi Emre Ulutaş, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Antrenörler ve sporcular katıldı.
Müsabakalarda Manisa, İzmir, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Aydın, Denizli, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale’den okullar yer alıyor. 3 gün sürecek müsabakalarda 340 sporcu ter dökecek.
Türkiye'nin, ata sporu güreşte çok başarılı olduğunu dile getiren Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "İnanıyorum ki Manisa'mızda ağırladığımız gençlerimizin içerisinden nice Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Sporla uğraşan gençlerimizin okul hayatı da başarılı oluyor. İnşallah gelecekte memleketimiz için ve Türk sporu için güzel işler yapacaklar. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar dilerim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gördesliler 40 öğrenciyi sevindirdi
YEREL HABERLER Gördesliler 40 öğrenciyi sevindirdi
Kurslar meslek sahibi yapıyor
YEREL HABERLER Kurslar meslek sahibi yapıyor
Rektör Ataç EGEKAF 22’ Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Ataç EGEKAF 22’ Toplantısına katıldı
Manisa'da kul pazarı kurulacak
YEREL HABERLER Manisa'da kul pazarı kurulacak
Manisa’yı mesken tutan dilencilere göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Manisa’yı mesken tutan dilencilere göz açtırılmıyor
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Başkan Çerçi ev ziyaretleriyle sorunları dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Çerçi ev ziyaretleriyle sorunları dinliyor
Manisa’da TURKOVAC'a büyük ilgi: 4 bin kişi aşılandı Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka: “Hangi aşıyla aşılanmış olursa olsun vatandaşımıza TURKOVAC ile hatırlatma dozunu mutlaka öneriyoruz” Aşı olan Ali Türkyılmaz: “Daha önce hiç aşı olmadım. TURKOVAC aşısını bekledim”
YEREL HABERLER Manisa’da TURKOVAC'a büyük ilgi: 4 bin kişi ...
Manisa FK’nın tek hedefi galibiyet
YEREL HABERLER Manisa FK’nın tek hedefi galibiyet
Başkan Bulanık güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Bulanık güven tazeledi
Yüzleri güldüren yıkım Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 5 mahalleyi kapsayan projede ilk yıkım gerçekleştirildi Büyük bir halk desteğini alan projede ilk yıkımı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Yüzleri güldüren yıkım Türkiye’nin en büyük kentsel ...
Turgutlusporlu Numan Bostan dünya evine girdi
YEREL HABERLER Turgutlusporlu Numan Bostan dünya evine girdi
Yunusemre'deki mekanlar kitapseverlerden büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Yunusemre'deki mekanlar kitapseverlerden büyük ilgi ...
Manisaspor Başkanı Atlı'dan taraftara çağrı
YEREL HABERLER Manisaspor Başkanı Atlı'dan taraftara çağrı
Manisa'da bağ evine kaçak alkol baskını
YEREL HABERLER Manisa'da bağ evine kaçak alkol baskını
Halk oyunlarında Alaşehir'in gururu oldular
YEREL HABERLER Halk oyunlarında Alaşehir'in gururu oldular
Gülay: “Mutlaka iyi bir seri yakalamalıyız” Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay: “Bundan sonra oynayacağımız maçlarımızın hiçbirinin telafisi yok”
YEREL HABERLER Gülay: “Mutlaka iyi bir seri ...
Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu ...
Manisa’da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Manisa’da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
Manisa CBÜ Yükseköğrenim Vakfı Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Manisa CBÜ Yükseköğrenim Vakfı Olağan Genel Kurulu ...
Yunusemre Belediye personelinden Kızılay'a kan bağışı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediye personelinden Kızılay'a kan bağışı
Yerli ve milli radar, ilk kez Manisa'da kullanıldı
YEREL HABERLER Yerli ve milli radar, ilk kez Manisa'da kullanıldı
AK Parti'li Kıvırcık Alaşehir'de esnaf ziyareti yaptı, vatandaşla buluştu
YEREL HABERLER AK Parti'li Kıvırcık Alaşehir'de esnaf ziyareti ...
Kontrolden çıkan araç Gediz'e uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç Gediz'e uçtu, sürücü yüzerek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.