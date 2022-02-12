Başkan Çelik teşkilat mensuplarıyla buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Yöneticileri ile bir araya gelerek, belediyenin yaptığı çalışma ve hizmetleri anlattı. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu’nun daveti üzerine yönetim kurulu toplantısına katılan Başkan Çelik, “Evimizde, yuvamızda, dava arkadaşlarımızla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Teşkilat mensubu arkadaşlarımıza hem çalışmalarımızı anlatacak hem de onları görüş, öneri ve fikirlerini alacağız” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu’nun daveti üzerine yönetim kurulu toplantısına katılarak, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İlçe Başkanı Çipiloğlu, daha önce Başkan Çelik ile bir araya geldiklerinde kendisini teşkilatta misafir etmek istediklerini ve belediyenin çalışmalarının birinci ağızdan teşkilat mensuplarına anlatılmasının güzel olacağını konuştuklarını ifade ederek, “Ancak pandemi şartları nedeniyle bunu hayata geçirememiştik. Arzumuz belediyenin çalışmalarının teşkilat mensuplarımızca iyi bilinmesi ve sahaya çıkılıp vatandaşlar ile bir araya gelindiğinde bilinçli bir şekilde çalışmaların onlara da anlatılmasını sağlayabilmek. Şehzadeler’de çok güzel hizmetler yapıldı. Biz de kendisinin yol arkadaşı olduk. Önceki dönem ben de meclis üyesi olarak görev aldım. Ömer Başkanımızla birlikte çalışmak çok güzel bir duygu. Muhalefet ile tartışmaya girmeden mecliste çok sakin bir dönem geçirdik. Biz Ömer Başkanımızdan çok memnunuz. Teşkilat olarak bize de destekleri oldu. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Şehzadeler halkının mutluluğu için çalışıyoruz”

Başkan Çipiloğlu’nun daveti üzerine AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı’nın Yönetim Kurulu Toplantısına katıldığını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Çelik ise, “Evimizde, yuvamızda, dava arkadaşlarımızla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Seçildiğimiz günden beri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği istikamette, dur durak bilmeden gece gündüz demeden Şehzadeler halkının daha iyi standartlarda hizmet alabilmesi için, mutluluğu için şahsım, meclis üyeleri ve tüm Şehzadeler ekibi olarak yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu çalışmaları hayata geçirirken de tevazuumuzdan, samimiyetimizden gayretimizden asla bugüne kadar ödün vermedik. Bundan sonra da aynı hassasiyet ve ilkelerle güzel şehrimize hizmet etmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Bugün de teşkilat mensubu arkadaşlarımıza hem çalışmalarımızı anlatacak hem de onları görüş, öneri ve fikirlerini alacağız. Çok verimli bir toplantı olacağına inanıyorum. Bizim hizmetlerimizin anlatılması, tanıtılması noktasında yoğun gayret ve emekleri olan tüm teşkilat mensuplarımıza ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza şahsım ve tüm ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Teşkilatımıza da çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çelik teşkilat mensuplarına belediyenin yaptığı hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi vererek, öneri ve fikirlerini dinledi.

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