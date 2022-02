Başkan Akın gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, katıldığı bir canlı yayın programında Turgutlu’da gerçekleştirilen projeleri ve hayata geçirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Akın ayrıca gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Göreve geldiğimizde Aşevi ve Hayır Merkezimiz aracılığıyla her gün 600 vatandaşımıza yemek ulaştırıyorduk. Bu sayı, yılbaşından sonra 40 günlük süre zarfında 270 kişi arttı. İnsanlar Aşevinden yemek almaya utanırlardı. Ama artık insanlar aç kalmamak için her şeyi deniyorlar. Bugünden itibaren yaklaşık 900 hemşehrimize yemek veriyoruz. Şu anda gelen zamları, fiyat farklarını hala görmedik. Uzmanların söylediğine göre nisan ayından sonra asıl sıkıntılarımız başlayacak” dedi.



“Pandemi sürecinde 98 işyerinden kira almayan tek belediye başkanıyım”

Turgutlu Belediyesinin pandemi sürecine rağmen ekonomik durumunun oldukça iyi noktalara geldiğini ifade eden Başkan Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak pandemi dönemde 1520 milyon TL kaybı oldu. Bu süreçte 98 işyerimizden kapalı oldukları süre boyunca kira almadık. Bunu yapan tek belediye başkanıyım. Belediyemize ait iki kafeteryamızda çalışan 43 çalışma arkadaşımızı pandemi döneminde işten çıkarmadık. Ekonomimizi öyle bir noktaya getirdik ki şu anda kasamızda 25 milyon TL var. Küçük esnafımız ve müteahhitlerle 0 cari borçla çalışıyorum. 22 milyon TL borcumuz kaldı. 135 milyon TL bütçemiz var. Eski dönemde bu durum tam tersiydi. Şu anda kredisi en yüksek belediyeyiz” dedi.



“Biz insana yatırım yapıyoruz”

Başkan Akın tüm projelerde insana yatırım yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız liselere ve üniversitelere hazırlık kursu açmak oldu. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek adına bu benim için çok önemli bir projeydi. Şu anda 550 öğrencimiz merkezimizde eğitim görüyor. Atatürk Kültür Merkezimizde ise şu anda 17 kursumuz var. Biz, insana yatırım yapıyoruz. Kurslarımızda gençlerimiz de, 70 yaşındaki hemşehrimiz de kendine fırsat bulabiliyor. Turgutlu’muzda ova yollarımız gerçekten çok kötü durumdaydı. Ova yolları için çözüm ararken ilk olarak asfalt şantiyemizi kurduk. Ardından bu yıl kendi imkanlarımızla 77 kilometre asfaltlama çalışması yaptık. Asfaltlama çalışmalarını ihale ile müteahhide vermiş olsaydık yaklaşık 35 milyon TL para harcayacaktık. Kendi imkanlarımızla yaptığımız için toplam maliyeti 8 milyon 700 bin TL oldu. Benim çok önemsediğim bir diğer proje ise ‘Turgutlu Kariyer’ projesidir. Projemizin başladığı günden itibaren 2800 vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Bizim insanımızın refahı her şeyden önce geliyor. Vatandaşlarımızı iş sahibi yapıyoruz. Bizden daha mutlusu yok. Biz Turgutlu’muzda insana dokunmak istiyoruz, bunu da başardığımızı düşünüyorum.”



“İlk müfettişle göreve geldiğimizin 15’inci gününde tanıştık”

Elazığ depremi ve İYİ Parti yardım paralarının soruşturma süreçlerine de değinen Başkan Çetin Akın, “İlk müfettişle göreve geldiğimizde 15’inci günde tanıştık. Soruşturma konusu ise Turgutluspor’a 15 bin 300 TL para aktarmakmış. Bizden önceki yönetim, Turgutluspor’a 9 ay süreyle her ay 15 bin 300 TL, toplamda 137 bin TL ödemekle ilgili bir karar almış. Müfettişe ilgili belgeleri teslim ettim. Müfettiş ise ‘Ben sizin döneminiz için geldim’ dedi. Müfettişe, ‘Benim imzam yok, kararı alan ben değilim’ dedim. Elazığ depremiyle ilgili soruşturma ise 2 yıldır sürdü. En son İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘soruşturmaya gerek yoktur’ yazısını aldık ve kurtulduk. Yardım için toplanan bir malzemeyi belediye başkanı olarak ne yapabilirim? İYİ Parti yardım paralarıyla ilgili olarak 540 vatandaşımıza maddi yardımda bulunduk. Kimsenin siyasi görüşüne bakmıyoruz. Bu konu hakkında müfettiş incelemelerini yaptı ve soruşturmaya gerek yoktur kararı verdi. Bu memlekete şerefimle, namusumla 30 sene hizmet ettim. Turgutlu halkı bana bu emaneti teslim etmiş kolay mı, o emanete ihanet edilebilir mi? Olur olmaz şeylere soruşturma izni veriliyor” dedi.



“Turgutlu halkı Çetin Akın’a güveniyor”

Her zaman Turgutlu halkının yanında olduğunu ifade eden Başkan Akın yapılan son anket sonuçlarını da paylaşarak “Yapılan son anketlerde Turgutlu halkının yüzde 88’i ‘Çetin Akın’a güveniyorum’ diyor. ‘Çetin Akın’ı gördünüz mü?’ sorusuna yüzde 99’u ‘gördüm’ yanıtını vermiş. Bu sonuçlar beni çok mutlu etti” diye konuştu.



Başkan Akın hayata geçirilecek projeleri açıkladı

Bu yıl içerisinde Turgutlu’da hayata geçirilecek projeleri de açıklayan Başkan Akın, “Fiyat farklılıklarından, döviz kurları ile demir ve çimentodaki fiyat artışlarından dolayı Mustafa Kemal Mahallemizde hayata geçireceğimiz Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile Taziye Evi projemizin yapım ihalesine katılan hiçbir firma olmadı. Sanayi Çarşısı projemizde ise 28 milyon 700 bin TL bedelle ihale bir firmada kaldı ama onlar da yapmaktan vazgeçti. Öncelikli olarak bu projeleri hayata geçireceğiz. Sonrasında Urganlı Mahallemizde düğün salonu projemiz bitmek üzere. Çepnidere Mahallemizde kamulaştırma yapmıştık ve orada futbol sahası ile düğün salonu projemiz var. Cuma Pazarı projemiz Anıtlar Kurulu’ndan geçti. Bu projemizi tamamlayacağız. Söz konusu projeleri 7080 milyon TL yatırımla bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

