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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Müslih Mahallesinde saat 14.00 sıralarında A.A. (35) isimli kadın sürücünün kullandığı 45 UA 114 plakalı traktör ile Müslih Mahallesine seyir halinde iken, karşı istikametten gelen C.P.'nin (32) kullandığı 45 AGY 140 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edilirken ambulansla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü C.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada traktör sürücüsü ise yara almadı. Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülen traktör sürücüsünün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılacağı, olayla ilgili tahkikatın ise devam ettiği bildirildi.

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