TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Sakaryaspor: 2

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

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TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Somaspor, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'a 21 mağlup oldu.



Stat: Soma Atatürk

Hakemler: Alper Akarsu xx, Sedat Etik xx, Mehmet Özer xx

Somaspor: Muharrem Tunay x, Atamer xx, Yasin x (Orkun Ahmet dk.16 xx), Mustafa Şengül x, Melih xx, Oğuzhan x, Ali Akkuş xx (Serkan dk.85 ?), Özcan xx, Yılmaz x,

Celal Emir xxx (Mücahit dk.81 x) Eray Pazar x (Emirhan dk.85 ?)

Teknik Direktör Burhanettin Basatemur

Sarkaryaspor: Furkan xx, Çağlayan xx (Eyüpcan dk. 46 xx) Ümit xx, Mustafa Yıldızaç xx, Onur xx, Oğuz xx (Ömer Can dk.60 x), Okan Dernek xx, Ömer Bozan xx (Onur

Ramazan dk.86 x) Burak xx, Ozan x (Umut dk.82 ?) Tahir Babaoğlu xx (Ali Özgün dk.46 xx)

Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere

Goller: Burak (dk.5), Ömer Bozan (dk.69) (Sakaryaspor), Celal Emir (dk. 29) (Somaspor)

Sarı kartlar: Melih, Orkun Ahmet, Oğuzhan, Mustafa Şengül (Somaspor), Ümit, Ozan, Ömer Can, Mehmet (Sakaryaspor)

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