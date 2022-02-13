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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da yapılan güreş müsabakaları sona erdi

İHA

Manisa'da yapılan güreş müsabakaları sona erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen 2021 2022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Müsabakalarda Manisa, İzmir, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Aydın, Denizli, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinden 340 sporcu yer aldı. 3 gün süren ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren iller şöyle oluştu;
Grekoromen stilde 45 kiloda birinci Aydın, ikinci İstanbul, üçüncü İstanbul, +45 üçüncü İstanbul, 48 kiloda birinci İzmir, ikinci Aydın, üçüncü İzmir, +48 üçüncü Denizli, 51 kiloda birinci İzmir, ikinci İzmir, üçüncü Denizli, +51 üçüncü Bursa, 55 kiloda birinci İzmir, ikinci İstanbul, üçüncü Denizli, +55 üçüncü Uşak, 60 kiloda birinci İzmir, ikinci Aydın, üçüncü İstanbul, +60 üçüncü Aydın, 65 kiloda birinci Bursa, ikinci Aydın, üçüncü Bursa, +65 üçüncü Yalova, 71 kiloda birinci İstanbul, ikinci İstanbul, üçüncü Bursa, +71 üçüncü Aydın, 80 kiloda birinci İzmir, ikinci İstanbul, üçüncü İstanbul, +80 üçüncü İzmir, 92 kiloda birinci İstanbul, ikinci İstanbul, üçüncü İstanbul, +92 üçüncü İzmir, 110 kiloda birinci İstanbul, ikinci Bursa, üçüncü İzmir, +110 üçüncü Denizli oldu.
Serbest de ise 45 kiloda birinci İstanbul, ikinci Bursa, üçüncü İzmir, +45 üçüncü İstanbul, 48 kiloda birinci Bursa, ikinci Manisa, üçüncü İstanbul, +48 üçüncü Denizli, 51 kiloda birinci İstanbul, ikinci İstanbul, üçüncü Balıkesir, +51 üçüncü İstanbul, 55 kiloda birinci İstanbul, ikinci Balıkesir, üçüncü Denizli, +55 üçüncü İstanbul, 60 kiloda birinci İstanbul, ikinci Balıkesir, üçüncü Bursa, +60 üçüncü İstanbul, 65 kiloda birinci Bursa, İkinci İstanbul, üçüncü Balıkesir, +65 üçüncü İstanbul, 71 kiloda birinci Bursa, ikinci Balıkesir, üçüncü İstanbul, +71 üçüncü Yalova, 80 kiloda birinci Bursa, ikinci Manisa, üçüncü İzmir, +80 üçüncü İstanbul, 92 kiloda birinci İstanbul, ikinci İstanbul, üçüncü İstanbul, +92 üçüncü Balıkesir, 110 kiloda birinci Balıkesir, ikinci İstanbul, üçüncü Bursa, +110 üçüncü İstanbul oldu. Takım sıralamasında ise birinci İstanbul, ikinci İstanbul, üçüncü Bursa, dördüncü Bursa oldu.
Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgelerini Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Hakemler ve Okul Sporları İl Tertip komitesi tarafından verildi. Dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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