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Yunusemre Belediyespor, İscehisar'ı farklı geçti

İHA

Yunusemre Belediyespor, İscehisar'ı farklı geçti

Yunusemre Belediyespor, İscehisarspor'u deplasmanda farklı yenerek zirve takibini sürdürdü.
Bölgesel Amatör Lig'in 11. haftasında Yunusemre Belediyespor, Afyonkarahisar temsilcisi İscehisarspor'un konuğu oldu. Rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan mavibeyazlılar, 22, 63 ve 65. dakikada Ali Arashan Altuntaş, 38.dakikada Azat Mamuk, 61’de Şükrü Can Güneş'in penaltıdan attığı golle sahadan 51 galip ayrıldı. Yunusemre Belediyespor bu sonuçla puanını 19'a çıkarıp zirve iddiasını sürdürdü. Mavibeyazlı ekip haftaya zirvedeki rakiplerinden Tire 2021 Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

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