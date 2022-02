MASKİ'den Alaşehir'e 170 milyonluk yatırım yapıldı

Said, yeni yargı konseyi kararnamesini imzaladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde hizmetlerine devam ederken, Alaşehir ilçesinde de büyük yatırımlara hayat verdi. Alaşehir’e MASKİ tarafından bu güne kadar 170 milyon liralık yatırım yapıldığı belirtildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yaptığı yatırımlarla Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yatırımların hızla devam ettiği ilçelerden biri de Alaşehir oldu. Bugüne kadar MASKİ tarafından 170 milyon lira yatırım yapılan Alaşehir ilçesinde altyapıdan üstyapıya, içme suyu depolarının tadilatından sondaj çalışmalarına, dere temizliklerinden ıslah çalışmalarına kadar birçok önemli projeye hayat verildi. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Alaşehir’e ekonomik ömrünü tamamlamış atıksu arıtma tesisinin yerine 43 milyon lira bedel ile “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” kazandırıldı.

Başkan Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Ergün, güçlü altyapısı olan kentlerin vatandaşların refahı ve güvenliği açısından önemini belirterek, “101 ve 154 mahalle projesi kapsamında, Hacıaliler, Matarlı, Şahyar, Yeniköy, Dağhacıyusuf, Belenyaka, Örnekköy, Caberkamara, Akkeçili, Çağlayan, Çakırcaali, Çeşneli, Erenköy, Girelli, Örencik, Yeşilyurt ve Kavaklıdere mahallelerimizde altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı tamamladık. İlçe genelinde toplamda 531 kilometre altyapı çalışması gerçekleştirdik. Bu mahalelerde üstyapı imalatları yaptık. İhtiyaç duyulan noktalarda da yağmur suyu hattı çalışması yaparak vatandaşlarımızın sorun yaşamalarının önüne geçtik. 2021 yılında ihaleye çıktığımız Kemaliye mahallesinde de altyapı çalışmalarımıza hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemizde inşa edilen Atıksu Arıtma Tesisine gelen atıksuyun kapasitesini artırmak için ana kanalizasyon kollektör hattı imalatı da devam ediyor” diye konuştu.

Vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı içme suyu temini için içme suyu depolarının temizliğine öncelik verdiklerini aktaran Başkan Ergün, “Alaşehir ilçemizde 87 adet içme suyu deposunda ve 22 adet terfi binasında bakım onarım çalışmalarımızı yaptık. Çarıktekke, Çamlıbel, Dağarlar mahallerine içme suyu artıma tesisi inşa ettik. Aynı zamanda yeterli içme suyu temini noktasında ilçe genelinde 66 adet sondaj kuyusu açtık. İlçe merkezinin su ihtiyacını gidermek amacıyla sondaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyoruz. İçme suyu tesislerimizdeki motopomp ve çeşitli ekipmanları yeni nesil sistemlerle donattık” dedi.

İl genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarıyla işleterek Gediz ve Bakırçay havzalarını özlenen eski günlerine kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Ergün, “Tarımın en önemli merkezlerinden biri olan Alaşehir ilçemize 43 milyon lira yatırım bedeli ile ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi kazandırdık. Kavaklıdere mahallemizde de 4 milyon lira yatırım bedeli ile atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Alaşehir’imizde evsel nitelikli atık su kirliliği tarihe karışıyor. Arıtılmış sular sağlıklı bir şekilde bereketli havzalarımıza deşarj ediliyor” açıklamasında bulundu.



"Ekolojik dengeyi gözetiyor, daha sağlıklı bir çevre oluşumu için dere yataklarını temizliyoruz"

Başkan Ergün, küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan iklim değişikliği nedeniyle oluşabilecek ani yağışlara karşı dere yataklarını korumak ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için de çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Başkan Ergün, “İlçe genelinde 16 kilometre dere temizlik çalışması yaparak 7 bin 500 metreküp rüsubatı dere yataklarından uzaklaştırdık. Dere geçişlerinde güvenliği sağlamak adına 11 mahallede kutu menfez, 7 mahallede de koruge boru döşeme çalışmalarını tamamladık. Birçok mahallemizde yol geçişlerini güvenli hale getirmek amacıyla kutu menfez çalışması yapmayı planlıyoruz. Betonarme kesit ve korkuluk montajlarını da ihtiyaç olunan noktalarda hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Ekolojik dengeyi gözetiyor, daha sağlıklı bir çevre oluşumu için bu görevlerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz” dedi.

Tüm yatırımları Manisa’nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması için hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Ergün, Alaşehir ilçesine yapılan her yatırımın ilçede bir dinamik oluşturduğunu ve bu dinamiğin Alaşehir’i modern bir kent haline getirdiğini belirtti. Başkan Ergün, “İlçe ayrımı yapmaksızın vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlere ilk günkü heyecanla hız kesmeden devam ediyoruz. Alaşehirli vatandaşlarımıza daha modern bir şehirde yaşama imkanı sunmak hem de evlatlarımıza temiz ve güvenli bir gelecek hazırlamak için uğraşımızı sürdürüyoruz. İlçemize kazandırdığımız her proje Manisa’nın sonraki nesillerine yapılmış bir yatırımdır. Durmayacağız, çalışacağız. Şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.