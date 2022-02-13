Jeopark Kula Belediyespor'dan kritik galibiyet Jeopark Kula Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 32 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Manisa'yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, 17.hafta müsabakaları kapsamında evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Ligin bitimine az bir süre kala galibiyet parolası ile maça çıkan Jeopark Kula Belediyespor, 2519'luk setle 10 öne geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor'a, 2520'lik setle karşılık vererek durumu 11'e getirdi. Temposu bir an olsun düşmeyen müsabakada Aydın ekibinin 2519 galip geldiği üçüncü set sonunda maça bir süre ara verildi. Aydın ekibinin 21 galipken verilen aranın ardından oyun kontrolünü tekrar eline alan Jeopark Kula Belediyespor, 2516'lık setle durumu 22'ye getirmeyi başardı. Oyun disiplininden kopmayan Kula ekibi, son seti de 1513 alarak müsabakadan 32 galip ayrıldı.

Ligin bitimine az bir süre kala ligde kalma mücadelesi veren Jeopark Kula'nın bu galibiyeti, taraftarları da sevince boğdu.

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