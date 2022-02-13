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Salihli'de bakkallar 5. kez İsmail Ünlü’ye emanet

İHA

Salihli'de bakkallar 5. kez İsmail Ünlü’ye emanet

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü, gerçekleştirilen kongre sonrasında 5. kez odanın başkanı seçildi.
Salihli’de 786 üyesi bulunan Bakkallar Esnaf Odası olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül’ün yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan İsmail Ünlü ve Özcan Çetin yarıştı. Kongrede kullanılan 583 oyun 314’ünü alan İsmail Ünlü, 5.kez Salihli Bakkallar Esnaf Odası’nın başkanı seçildi. 6 oyun geçersiz sayıldığı kongrede diğer aday Özcan Çetin ise 263 oy aldı.
Odanın 5.kez başkanı seçilen İsmail Ünlü, kongreye katılan tüm üyelere teşekkür ederek, “Bakkal esnafımız bir kültürü ve ahlakı yaşatmaktadır. Mahallenin karanlık sokaklarını aydınlatan bakkal esnafımıza, hizmetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
İsmail Ünlü Başkanlığı’ndaki Salihli Bakkallar Esnaf Odası yönetimi; Hasan Ali Söğüt, İsa Adıgüzel, Mehmet Kaya, Serdar Karataş, Fatih Eşsiz ve İsmail Demirbilek’ten oluşurken, denetleme kuruluna ise Reşat Gür, Hüseyin Erel ve Hakan Demirci getirildi.

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