Yurt dışı bağlantılı FETÖ üyesi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüte ait paraların transferinin ve dağıtımının yapılmasında görev aldığı tespit edilen şüpheli bir şahsın yakalanması için harekete geçerek şüpheli şahsın örgüt faaliyetleri için gittiği Adana'da yakalanmasını sağladı. Gözaltına alınan şüpheli, adli yargılamanın devam ettiği Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresi çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik imkanlar kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda E.O. isimli şahsın örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyetlerine devam ettiği şeklinde bilgiler elde etti. Şüpheli E.O.'nun yakalanması için harekete geçen ekipler, şahsın FETÖ/PDY kapsamında adli işlem yapılan şahısların ailelerine maddi yardım sağladığı yine bu kapsamda cezaevinden tahliye olan şahıslara ev ziyaretleri yaptığı, yurt dışı bağlantılı faaliyetlerine devam ederek örgüte ait paraların transferinin ve dağıtımının yapılmasında görev aldığını da tespit etti. Şahsı yakın takibe alan TEM ekipleri, şahsın örgüt faaliyetleri için Adana iline gittiğini saptayıp Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçti. Şüpheli şahıs, Adana emniyet güçlerince örgüte ait olan 30 bin Amerikan Doları, 2 bin 300 Türk Lirası, kullandığı 2 adet cep telefonu ve sim kartlarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli yargılamanın devamı için Adana'dan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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