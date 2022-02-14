Otomobilin çarptığı kadın öldü

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam 20.30 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. AlaşehirSalihli karayolu 1. Galericiler Sitesi mevkiinde Erdal Ö. (51) yönetimindeki 20 AAS 078 plakalı otomobiliyle Alaşehir yönüne giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Uysal'a (60) çarptı. Rukiye Uysal kaza yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Erdal Ö. gözaltına alındı.

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