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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vestel'in desteğiyle zirveden zirveye tırmanıyor

İHA

Manisa'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 16 bin kişinin çalıştığı Vestel'in Dağcılık Topluluğu ve lisanslı sporcusu olan İbrahim Gürlekci, İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü adına İç Anadolu'nun en büyük dağı olan Erciyes tırmanışını başarılı bir şekilde tamamladı. Erciyes'e tırmanan İbrahim Gürlekci, bu yıl içinde Fransa, Gürcistan, Rusya ve Kırgızistan'da bulunan dağlarda firmanın flamasını zirveye taşıma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Vestel'in desteğiyle zirveden zirveye tırmanıyor

Manisa'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 16 bin kişinin çalıştığı Vestel'in Dağcılık Topluluğu ve lisanslı sporcusu olan İbrahim Gürlekci, İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü adına İç Anadolu'nun en büyük dağı olan Erciyes tırmanışını başarılı bir şekilde tamamladı. Erciyes'e tırmanan İbrahim Gürlekci, bu yıl içinde Fransa, Gürcistan, Rusya ve Kırgızistan'da bulunan dağlarda firmanın flamasını zirveye taşıma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Vestel Şirketler Grubunda mekanik tasarım uzmanı olarak çalışan İbrahim Gürlekci 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en büyük 5'inci, İç Anadolu'nun ise en yüksek dağı Erciyes'e Vestel'in desteğiyle tırmandı.
Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Erciyes Dağı tırmanışına Vestel çalışanı Gürlekci Vestel'i temsilen katılan tek isim oldu. Tırmanışa toplam 69 sporcu katıldı. Gürlekci, Vestel Şirketler Grubuna desteğinden dolayı teşekkür etti.
Gürlekci, şirket genelinde dağcılık sporunu yaygınlaştırmayı amaçladığını belirterek, 2023 yılında 8 bin13 metre yüksekliğindeki Shishapangma Dağına, 2024 yılında 8 bin 163 metre Manaslu Dağı ve 8 bin 205 metre yüksekliğindeki Cho Oyu Dağına, 2025 yılında ise 8 bin 850 metre yüksekliği ile yeryüzünün en yüksek dağı olan Everest Dağı faaliyetine katılarak Türkiye'yi ve Vestel'i temsil etme hedefinde olduğunu kaydetti.

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