Başkan Çelik, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek başkanı Adnan Kaya, dernek yöneticileri ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Her zaman şehit yakınları ve gazilerin destekçisi olduklarını kaydeden Başkan Çelik, “Bugüne kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için pozitif ayrımcılık yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

“En büyük makam, rütbe şehitlik”

“İnancımıza göre en büyük makam, paye ve rütbe şehitlik mertebesidir” diyen Başkan Çelik şöyle devam etti: “Biz buna yürekten inanan insanlarız. Dolayısı ile şehit yakınlarına, şehit ailelerimize ne yapsak ne kadar hizmet etsek azdır. Çünkü burada hür ve sağlık, afiyet içerisinde yaşayabiliyorsak biz bunun cennet vatanın muhafazası uğruna canlarından, bedenlerinden vazgeçen şehit ve gazilerimize borçluyuz.”



Şehit yakınları ve gaziler için pozitif ayrımcılık

Bedeller ödenmeden birtakım rahatlıkların olmadığına dikkat çeken Başkan Çelik, “Zahmetsiz rahmet olmuyor. İşte bizim de burada bugün huzur içerisinde oturabilmemiz için başta sınır boylarında olmak üzere Türkiye’nin her yerinde ve sınırlarımızın ötesinde kahramanlık destanları yazan şehadete koşarak giden yiğitlerimiz var. Askerlerimiz, polislerimiz, kamu çalışanlarımız var. Bu bağlamda da bizim onların haklarını ödeyebilmemiz mümkün değil. Yapabileceğimiz emanetlerine sahip çıkabilmek. Devletimiz, hükümetimiz, belediyeler bu anlamda üzerlerine düşen görevi yerine getirebilmek için çaba ve gayret sarf ediyorlar. Bugün de bu ailelerimizi ziyaret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediyesinin kurumsal olarak tüm şehit aileleri ve gazilerin her daim emrinde olduğunu hatırlatan Başkan Çelik, “Bugüne kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için pozitif ayrımcılık yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimizi, öteki dünyaya göçmüş gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

