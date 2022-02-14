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Manisa FK fırsat tepti

DHA

Manisa FK fırsat tepti


MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda kritik 2 puan bıraktı. Önceki hafta da deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen siyah-beyazlılar üst sıralara tırmanma şansını tepti. Teknik direktör Turgay Altay, çok basit hatalardan dolayı Menemenspor'u yenemediklerini söyledi.
Sahalarında kaybedilen her punan hedefleri için olumsuzluk oluşturduğunu belirten Altay, "Bence ligin en dominant ekibiyiz ama pozisyonları sonlandırma konusundaki gol sayımızı arttıramayınca rakipler de bir şekilde oyuna tutunuyor. Futbol hatalar oyunu. Bu durumda da cezayı kestiler. Önümüzde sert bir fikstür var. Bu fikstürde de özellikle iç sahada oynayacağımız maçları kazandıktan sonra tekrar olduğumuz pozisyona göre durum değerlendirmesi yaparız. Futbol hatayı affetmiyor" dedi.
Manisa FK perşembe günü Bandırmaspor'un konuğu olacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-02-14 11:50:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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