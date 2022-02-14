Manisa FK’da Bandırmaspor hazırlıkları başladı

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Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa FK ligin Spor Toto 1. Lig 24. haftasında kendi evinde karşılaştığı ve 11 berabere kaldığı Nasadoge Menemenspor maçının ardından 25. Hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Nasadoge Menemenspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Karşılaşma, 17 Şubat Perşembe Günü Bandırma 17 Eylül Stadında saat 14.30'da başlayacak.

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