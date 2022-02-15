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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müftülükten Dr. Erdinçli'ye veda yemeği

İHA

Manisa İl Müftülüğünde vaiz olarak görev yaparken Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesine naklen atanan Dr. Ahmet Erdinçli'ye, Manisa Müftülüğü tarafından veda yemeği düzenlendi.

Müftülükten Dr. Erdinçli'ye veda yemeği

Manisa İl Müftülüğünde vaiz olarak görev yaparken Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesine naklen atanan Dr. Ahmet Erdinçli’ye, Manisa Müftülüğü tarafından veda yemeği düzenlendi.
Manisa Öğretmenevinde düzenlenen veda programına Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, il müftü yardımcıları, vaizler, şube müdürleri, TDV Manisa Kadın Kolları yönetimi ve diğer daire çalışanları katıldı.
Program, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan’ın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Akabinde söz alan İl Müftüsü Mustafa Soykök, “Bugün çok değerli bir görev arkadaşımızı kardeş kurumumuz İlahiyat Fakültemize uğurlamak için bir arada bulunmanın sevincini paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Fakat aynı zamanda Manisa’mıza yıllarca samimi ve özverili çalışmalarıyla hizmet etmiş, vaizliğin sınırları içinde kalmayıp farklı alanlarda da çalışmalar yapan kıymetli Dr. Ahmet Erdinçli hocamdan ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz. Ancak bu bir veda değildir. İnşallah hocamız yetiştirdiği öğrencileriyle olsun akademik birikimiyle olsun ilahiyat fakültemizle müftülüğümüz arasında iş birliği çalışmalarına devam edecektir. Bu anlamlı organizasyona katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

“Vefalı güzel dostlar biriktirmek ne güzel”
Programda son olarak konuşma yapan Dr. Ahmet Erdinçli şunları söyledi: “10 yıldır Manisa cami kürsülerinde, cezaevlerinde, konferans salonlarında, televizyon programları ve gazetelerde halkımıza dinimizi anlatmaya gayret gösterdim. Rabbim ömür verirse bundan sonra da Manisa’mızda insanlarımıza daha farklı bir mekânda hizmet etmeye çalışacağım. Bunun bir veda yemeği olmadığını sadece bir vefa yemeği olduğunu belirtmek isterim. Sayın il müftümüzün de belirttiği gibi iki kardeş kurum olan ilahiyat ile müftülük arasında geniş iş birliği yapmaya gayret göstereceğim. Bu güzel geceye teşrif eden başta il müftüme, il müftü yardımcılarıma ve tüm vefalı dostlarıma, bu programın tertip edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”
Konuşmaların ardından Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı Dr. Ahmet Erdinçli’ye günün anısına plaket ve hediye takdimi yapılırken, program hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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