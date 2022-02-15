Aralarında HDP’li yöneticilerin de olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi

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Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, aralarında HDP Turgutlu İlçe Başkanı ve ilçe eş başkanının da olduğu 10 kişi çıkarıldıkları sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri Bökü ve eş başkanı Naile Gümüştaş'ın yanı sıra M.A.D., A.T., C.A., M.C.A., M.H., N.T., V.E. ile Suriye uyruklu H.K. Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarıldı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin PKK/KCKYPG/PYD terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı faaliyet yürüttüğü, terör örgütü propagandası yaptığı, PKK/KCKTDÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

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