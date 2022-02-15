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Manisa Müftülüğü dijital dünyayı masaya yatıracak Manisa İl Müftülüğü 3. Vaaz ve İrşad Çalıştayında 'Dijital Dünya ve Sorumluluklarımız' konusu görüşülecek

İHA

Manisa Müftülüğü dijital dünyayı masaya yatıracak Manisa İl Müftülüğü 3. Vaaz ve İrşad Çalıştayında 'Dijital Dünya ve Sorumluluklarımız' konusu görüşülecek

Manisa İl Müftülüğünce din hizmetlerinde verimliliği arttırmak, etkili ve sahih din hizmeti sunumuna katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan Vaaz ve İrşad Çalıştayında 'Dijital dünya ve sorumluluklarımız' konusu ele alınacak. Metaverse'den yapay zekaya kadar birçok konunun masaya yatırılacağı çalıştay 22 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 22 Şubat 2022 tarihinde Tarihi Bedesten Salonunda 'Dijital Dünya ve Sorumluluklarımız' ana temasıyla gerçekleştirilecek olan çalıştaya Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanı Lokman Arslan ve Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dağ konuşmacı olarak katılacak. Manisa genelinde görev yapan il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri, murakıplar, din hizmetleri uzmanları, gençlik, ADRB ve bağımlılık koordinatörlerinin katılacağı çalıştayda; Sosyal Medya Platformlarının Vaaz ve İrşad Hizmetlerinde Kullanımı, Dijital Çağın İletişim Ahlakı, Post Modern Çağda Yeni Dini Kimlikler, Dijitalizmin Ortaya Çıkardığı Problemler başlıklı atölye çalışmaları da yapılacak.
'Dijital Dünya ve Sorumluluklarımız' konulu Çalıştay öncesi hazırlık toplantısı İl Müftüsü Mustafa Soykök başkanlığında vaizlerin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Vaizlere hitap eden Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, tarih boyunca iyiliğe davet eden, kötülükten sakındıran ve toplumu doğruya yönlendiren nice insanın farklı dönem ve bölgelerde güçlü vaaz gelenekleri tesis ettiğini, insanın fıtratında var olan iyiliğe meyilli hal ve nasihati hayatın vazgeçilmez bir ögesi kılarak iyilik hareketlerinin devamını sağladıklarını söyledi.
Bir vaizin etkili ve verimli konuşmaları ile sıradan bir konuşmacı olmanın ötesinde, toplumu yönlendiren ve nesilleri şekillendiren kişi olduğunu dolayısıyla gündemden haberdar olup akıp giden hayatı yakalayan, toplumun dertlerine dokunan, çözüm üreten konuşmalar yapması gerektiğine değinen Soykök, sosyal hayatın tanzim edilip korunmasında önemli fonksiyonu olan vaaz ve vaizlik kurumunun kitleler üzerindeki etkisinin de yadsınamaz bir gerçek olduğunu ve bu gerçekten hareketle 21. yüzyılda özellikle dijitalleşmenin konuşulduğu bu günlerde vatandaşların iyilik yönünü ön plana çıkarıp, onları kötülüklerden uzak tutacak söylemler geliştirmek ve vaaz irşad hizmetlerinde karşılaşılan sorunlara çözüm aramak amacıyla Manisa genelinde görev yapan din görevlileriyle çalıştay yapma ihtiyacı doğduğunu ifade etti.

Metaverse, yapay zeka ve sanal gerçeklik
Çalıştayda sosyal medya ve dijitale dair birçok konuya değinileceğini kaydeden Müftü Soykök, yeni dünya düzeni, 5G, dijital pazarlama, sanal gerçeklik, sosyal medya bağımlılığı, yapay zekâ, dijital iletişim, metaverse, sosyal medya uzmanlığı, viral pazarlama, dijital reklamların bunlardan bazıları olduğunu söyledi. Müftü Soykök, "Çalıştay ile, beraber düşünmeyi, beraber dijitalleşmeyi, robotlaşmadan insan kalarak dijitalizmi insanlığın, kendimizin ve ailemizin hayrına nasıl kullanacağımızı, nelere dikkat edilmesi gerektiğini, dijital medyanın tehlikelerinden kaçarak kalbi olan, vicdanı olan, insanlığa hayırlı bir dijital alemi nasıl kurabileceğimizi konuşacağız." dedi.
Çalıştayın Manisa İl Müftülüğü Sosyal Medya hesaplarından da canlı yayınlanacağını ve 16.00’da yayınlanacak olan sonuç bildirisini takip etmeye tüm Manisalıları davet eden Müftü Soykök, çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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